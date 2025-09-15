lunes 15 de septiembre 2025

Cambio de chip

Cinco consejos para arrancar con la mejor energía la semana previa a la llegada de la primavera

La llegada de la estación más colorida invita a plantearse una nueva rutina con la cual aprovechar de una manera más óptica el día a día

Por Mario Godoy
La llegada de la primavera siempre se presenta como una renovación de energías. Siguiendo ciertos consejos se puede potenciar su efecto positivo.

La primavera está a punto de llegar y, con ella, la oportunidad de renovar no solo el paisaje, sino también la rutina. Después de un largo invierno, el aumento de la luz, el florecimiento de las plantas y los días más cálidos invitan a recargar energías. Pero, ¿cómo se puede aprovechar este impulso natural para arrancar la semana con la mejor vibra? Aquí se comparten cinco consejos para que el lunes no se sienta como una carga, sino como el inicio de algo nuevo.

1. Despertate con la luz natural

Una de las grandes ventajas de la primavera es la llegada del sol más temprano. Abrí las cortinas apenas te levantes para dejar que la luz natural inunde tu habitación. Esta simple acción ayuda a regular tu reloj biológico, mejora tu estado de ánimo y te da una señal clara de que el día ha comenzado. Es una forma suave y revitalizante de dejar atrás la oscuridad del invierno.

2. Incorporá el verde a tu rutina

No es casualidad que la primavera sea la estación de las flores y los árboles. El contacto con la naturaleza tiene un impacto directo en nuestro bienestar. Si es posible, empezá la semana con una caminata al aire libre o un ejercicio en un parque. Si no podés salir, simplemente colocá una planta en tu escritorio o abrí la ventana para que entre el aire fresco. Este simple acto de conexión con la naturaleza puede reducir el estrés y aumentar tu vitalidad.

3. Recargá energías con comidas livianas y coloridas

Después de los platos más pesados del invierno, la primavera es el momento ideal para incorporar comidas frescas y nutritivas. Empezá el lunes con un desayuno que incluya frutas de estación, y optá por ensaladas con vegetales de colores vibrantes para el almuerzo. Una alimentación más ligera y rica en vitaminas te dará la energía necesaria para mantenerte activo y concentrado durante toda la semana.

4. Priorizá una tarea "grande" con una mentalidad positiva

El lunes puede ser abrumador, pero si lo ves como un borrón y cuenta nueva, la perspectiva cambia. Elegí una de las tareas más importantes de la semana y abordala con una mentalidad de crecimiento. En lugar de pensar "tengo que hacer esto", decí "tengo la oportunidad de lograr esto". Celebrar una victoria a primera hora de la mañana te dará un impulso de confianza que te acompañará por el resto de la jornada, marcando el tono para una semana productiva y llena de buenas vibras primaverales.

5. Planificá tus días con un toque de primavera

Antes de que empiece la semana, tómate unos minutos para planificar tus días con un enfoque fresco. Más allá de las tareas laborales, considerá agregar a tu agenda pequeñas actividades que te conecten con la estación: una caminata por un parque, regar las plantas, o simplemente sentarte a tomar un café al sol. Ver la planificación como una oportunidad para incluir momentos de disfrute te ayudará a sentirte más motivado.

