Feng Shui: los 4 colores que atraen prosperidad en septiembre

Cada mes tiene su propia vibración energética dentro del Feng Shui , y septiembre, influenciado por el signo del gallo en el horóscopo chino, se considera un momento ideal para impulsar proyectos, abrir caminos y conectar con la abundancia. En esta etapa, los colores que elegimos para vestir pueden convertirse en herramientas poderosas para alinear nuestras intenciones con el flujo energético del entorno.

Los 4 colores recomendados por el Feng Shui para atraer abundancia en septiembre

De acuerdo con la filosofía oriental, los colores emiten vibraciones que afectan directamente nuestro ánimo, nuestras decisiones y el ambiente que nos rodea. En el mes del gallo, cuatro tonalidades se destacan por su capacidad para atraer éxito y expansión:

1. Rojo: poder y reconocimiento

El rojo representa el fuego, la pasión y el empuje. Es ideal para activar la visibilidad y la proyección personal, por lo que se recomienda usarlo en situaciones donde se busca liderazgo, respeto y éxito profesional.

2. Naranja: alegría y creatividad

Este color vibra con la energía del optimismo y la espontaneidad. El naranja es perfecto para quienes buscan inspiración, vínculos más cálidos o fortalecer ideas creativas.

3. Fucsia: intensidad emocional

El fucsia mezcla la pasión del rojo con la dulzura del rosa, y se asocia a nuevas oportunidades y dinamismo. Vestirlo puede ayudarte a atraer relaciones positivas o proyectos personales con entusiasmo.

4. Terracota: estabilidad y conexión con la tierra

Este tono terroso transmite firmeza, equilibrio y serenidad. Según el Feng Shui, el terracota es clave para dar estructura a planes a largo plazo y fortalecer la seguridad interna.

Cómo incorporar estos colores para potenciar su efecto energético

No hace falta renovar por completo tu guardarropa. El Feng Shui recomienda aplicar estos tonos de forma sutil pero constante:

Accesorios estratégicos: un pañuelo rojo, un cinturón naranja o una bufanda fucsia pueden ser suficientes para activar la energía sin alterar tu estilo.

Combinaciones armoniosas: la mezcla entre terracota y rojo es especialmente poderosa, ya que combina la fuerza del fuego con la estabilidad de la tierra.

Vestimenta funcional: usá estos colores en reuniones laborales, entrevistas o eventos donde quieras proyectar seguridad, liderazgo o creatividad.

Energía en el hogar: además de tu ropa, podés incorporar estas tonalidades en detalles del hogar como almohadones, mantas o velas, para reforzar la atmósfera de prosperidad.

Septiembre: el mes del gallo y la conexión con la acción

En la astrología china, el gallo simboliza precisión, determinación y confianza. Este mes es ideal para ordenar objetivos, tomar decisiones importantes y trabajar en metas personales o profesionales. Usar los colores correctos puede ayudarte a vibrar en sintonía con estas cualidades.

El Feng Shui aplicado a tu estilo diario

El Feng Shui no solo se trata de cómo acomodamos los espacios, sino también de cómo nos vinculamos con lo que usamos y cómo eso influye en nuestras emociones. Septiembre es el momento ideal para elegir con intención lo que vestimos, y conectar con los colores que promueven abundancia, crecimiento y equilibrio interior.