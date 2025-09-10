viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Práctico

Curioso y efectivo: mirá por qué deberías viajar siempre con una pelotita de tenis

Esto no ocupa espacio ni tiene demasiado peso, sin embargo, aporta un beneficio fundamental para la salud. De qué se trata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una pelotita de tenis, la solución efectiva para las contracturas.&nbsp;

Una pelotita de tenis, la solución efectiva para las contracturas. 

Si estás armando la valija para tomarte unas vacaciones, seguramente pensaste en ropa cómoda, auriculares, quizás una almohadilla para el cuello… pero, ¿por qué no una pelotita de tenis?

Lee además
Colores para atraer la abundancia según el feng shui
Lo tenés que saber

Feng Shui: los 4 colores que atraen prosperidad en septiembre
Cómo afecta tu salud mental las alergias primavera 
Más salud

Cómo afectan las alergias primaverales a tu estado de ánimo

Aunque suene extraño, sumar una pelotita de tenis al equipaje puede ser la mejor decisión del viaje, y no precisamente para salir a jugar un partido cuando llegues a destino. El motivo es mucho más útil: sirve como un excelente masajeador para prevenir y aliviar contracturas que suelen aparecer durante los trayectos largos en avión, micro o incluso auto.

La pelotita de tenis, un recurso simple y efectivo para el cuerpo viajero

Viajar puede ser un placer, sí, pero también es una incomodidad física constante: asientos apretados, falta de espacio, posturas forzadas y nervios acumulados son ingredientes ideales para terminar con la espalda dura como una piedra.

Y ahí entra en juego nuestra protagonista: la pelotita de tenis, un objeto cotidiano, económico y fácil de transportar, que puede hacer maravillas si sabés cómo usarla.

Por su tamaño y su composición -blanda pero firme-, es ideal para masajear zonas tensionadas, especialmente en la parte alta de la espalda y el cuello, donde suele acumularse el estrés y la mala postura.

Cómo usarla durante o después del viaje

El mecanismo es sencillo y no requiere ser kinesiólogo ni tener equipo sofisticado. Se puede usar de diferentes formas:

-De pie contra una pared: colocas la pelotita entre tu espalda (zona de trapecios o cervical) y la pared, y haces movimientos suaves para rodarla.

-Acostado en el suelo: con la pelota debajo de la espalda, te movés para que recorra los músculos tensos.

-Con ayuda de otra persona: alguien puede rodar la pelotita con la mano por tu espalda, cuello o hombros.

En todos los casos, la presión genera un masaje descontracturante que ayuda a reactivar la circulación sanguínea, aflojar los músculos endurecidos y aliviar molestias sin necesidad de tomar medicamentos.

Seguí leyendo

Sin botox: labios más gruesos y carnosos mezclando dos ingredientes de tu cocina

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria
Grave

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria

Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos
Causa nacional

Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud
Novedades

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Una mujer fue golpeada y arrastrada por dos motochorros en una parada de colectivo en Santa Lucía

 Imagen ilustrativa
Delitos Especiales

Dieron a conocer el resultado de autopsia del taxista hallado muerto en Ullum

Te Puede Interesar

El vino argentino retrocede en ventas y exportaciones.
Nuevos datos del INV

El vino pierde terreno y caen ventas internas y exportaciones: el papel de San Juan

Por Elizabeth Pérez
Nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: fueron dos llamados en simultáneo y el autor sería un adulto
¡Otra vez sopa!

Nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: fueron dos llamados en simultáneo y el autor sería un adulto

La Liga Universitaria vivió un finde de emociones en El Palomar.
Temporada 2025

Liga Universitaria: cambio de líder en la A, mientras que en la B y la C todo sigue igual

Vista del Glaciar El Caballito, en el cerro Mercedario de San Juan. La provincia reclama reglamentar la Ley de Glaciares para evitar frenos a la minería.  video
Declaraciones

San Juan pide a Nación por la reglamentación de glaciares

El dólar blue en San Juan aumentó a $1.470 en el cierre de la semana
Mercado cambiario

El dólar blue en San Juan aumentó a $1.470 en el cierre de la semana