Budín de acelga: una receta fácil, rica y saludable para sumar a tu mesa.

Si pensás que comer sano es un desafío, esta receta viene a demostrarte lo contrario. El budín de acelga es una opción fácil, económica y nutritiva que podés preparar con lo que tenés en casa. Aporta vitaminas A, C y K, fibra, hierro, potasio, y gracias al huevo y el queso, suma proteínas y calcio.
Además, admite variantes: podés agregarle zanahoria rallada, zapallito, espinaca, o incluso pollo desmenuzado o atún para hacerlo más completo. Para potenciar el sabor, no dudes en sumar hierbas aromáticas como orégano, albahaca o perejil picado. Y si querés un toque final irresistible, un poco de queso rallado por encima antes de servir hace toda la diferencia.
- Ingredientes:
* 1 atado de acelga
* 3 huevos
* 80 ml de crema de leche
* 50 g de queso rallado
* 1 pizca de sal
* Pimienta negra a gusto
* 1 diente de ajo picado
* 1 cebolla picada
- Paso a paso:
1. Lavá bien la acelga y quitá las venas gruesas.
2. Cortá las hojas y cocinalas (al vapor, hervidas o salteadas).
3. En un bol, batí los huevos hasta que estén espumosos.
4. Agregá la crema, el queso, la sal, la pimienta y las acelgas.
5. Sumá el ajo y la cebolla salteados.
6. Verté en un molde engrasado y enharinado.
7. Horneá a 180°C durante 30-40 minutos, o hasta que el cuchillo salga limpio.