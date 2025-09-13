sábado 13 de septiembre 2025

Recetas

Budín de acelga: una receta fácil, rica y saludable para sumar a tu mesa

Con ingredientes simples y al alcance de la mano, esta preparación es ideal para incorporar vegetales, proteínas y sabor en un solo plato.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Budín de acelga: una receta fácil, rica y saludable para sumar a tu mesa.

Budín de acelga: una receta fácil, rica y saludable para sumar a tu mesa.

Si pensás que comer sano es un desafío, esta receta viene a demostrarte lo contrario. El budín de acelga es una opción fácil, económica y nutritiva que podés preparar con lo que tenés en casa. Aporta vitaminas A, C y K, fibra, hierro, potasio, y gracias al huevo y el queso, suma proteínas y calcio.

Además, admite variantes: podés agregarle zanahoria rallada, zapallito, espinaca, o incluso pollo desmenuzado o atún para hacerlo más completo. Para potenciar el sabor, no dudes en sumar hierbas aromáticas como orégano, albahaca o perejil picado. Y si querés un toque final irresistible, un poco de queso rallado por encima antes de servir hace toda la diferencia.

- Ingredientes:

* 1 atado de acelga

* 3 huevos

* 80 ml de crema de leche

* 50 g de queso rallado

* 1 pizca de sal

* Pimienta negra a gusto

* 1 diente de ajo picado

* 1 cebolla picada

- Paso a paso:

1. Lavá bien la acelga y quitá las venas gruesas.

2. Cortá las hojas y cocinalas (al vapor, hervidas o salteadas).

3. En un bol, batí los huevos hasta que estén espumosos.

4. Agregá la crema, el queso, la sal, la pimienta y las acelgas.

5. Sumá el ajo y la cebolla salteados.

6. Verté en un molde engrasado y enharinado.

7. Horneá a 180°C durante 30-40 minutos, o hasta que el cuchillo salga limpio.

