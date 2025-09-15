lunes 15 de septiembre 2025

Recetario

Desayunos saludables: recetas nutritivas para toda la semana

Descubrí 7 desayunos saludables y fáciles de preparar, uno para cada día de la semana, ideales para ganar energía y cuidar tu alimentación desde la mañana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ideas saludables para desayunar

Ideas saludables para desayunar

Siete desayunos saludables para la semana

Lunes: Yogur con frutas y granola

Una combinación clásica y súper completa. El yogur aporta proteínas, el cereal fibra y las frutas vitaminas. Podés sumar semillas de chía o lino para darle un plus de omega 3.

Martes: Avena cocida con miel y banana

La avena es rica en fibra y ayuda a mantener la saciedad. Preparala en leche o agua, agregá rodajas de banana y un toque de miel para un desayuno energético y natural.

Miércoles: Pan integral con palta y huevo

Ideal para quienes necesitan un desayuno más contundente. El pan integral brinda fibra, la palta grasas saludables y el huevo proteínas de calidad.

image
Pan, palta y huevo, una excelente combinaci&oacute;n para hacer desayunos saludables&nbsp;

Pan, palta y huevo, una excelente combinación para hacer desayunos saludables

Jueves: Smoothie verde

Un batido refrescante y nutritivo. Licuá espinaca, manzana verde, pepino, jugo de limón y un poco de jengibre. Aporta vitaminas, minerales y es excelente para desintoxicar el organismo.

Viernes: Omelette de verduras

Práctico y versátil. Podés hacerlo con claras o huevos enteros, agregando espinaca, champiñones o tomates. Es un desayuno liviano pero muy nutritivo.

Sábado: Pancakes de avena

Una opción saludable para el fin de semana. Se preparan con avena molida, huevo y un toque de leche. Acompañalos con frutas frescas o un poco de miel.

Domingo: Tostadas integrales con queso y mermelada casera

Clásico, simple y delicioso. Elegí pan integral, un queso untable bajo en grasas y mermelada sin azúcar. Perfecto para un desayuno relajado de domingo.

Consejos para un desayuno saludable

  • Elegí alimentos frescos y de temporada.

  • Combiná carbohidratos, proteínas y grasas saludables.

  • Evitá ultraprocesados y azúcares refinados en exceso.

  • Hidratate: acompañá tu desayuno con agua, té o café sin azúcar.

Con estas ideas tenés un plan semanal de desayunos que no solo son ricos, sino que también te ayudan a arrancar cada día con energía y bienestar.

