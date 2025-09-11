Tomaticán sanjuanino: receta fácil y casera

Clásico cuyano con tomate y huevo, listo en 30 minutos. Ingredientes simples, paso a paso y tips para lograr una textura cremosa

El tomaticán sanjuanino es simple, reconfortante y muy rendidor. La base es de tomate, cebolla y huevo ; algunos suman pan del día o papa para darle cuerpo. A continuación, una versión fiel y fácil , ideal para la cocina diaria y bien sanjuanina .

6 tomates maduros (o 1 lata de tomate triturado)

maduros (o 1 lata de tomate triturado) 1 cebolla grande picada

grande picada 2 cdas aceite de oliva

3–4 huevos

1 diente de ajo (opcional)

(opcional) 2 rebanadas de pan del día en cubos (opcional)

del día en cubos (opcional) Orégano o tomillo, sal y pimienta

Tiempo total: 25–30 min · Rinde: 4 porciones

Equivalencias LATAM útiles

1 taza = 240 ml · 1 cda = 15 ml · 1 cdita = 5 ml

Paso a paso

1) Sofrito

Saltear cebolla (y ajo si usás) en aceite 3–4 minutos hasta transparente.

2) Tomate y condimentos

Agregar tomate picado o triturado, sal, pimienta y orégano. Cocinar 8–10 minutos hasta que espese.

3) Pan (opcional)

Sumar pan en cubos y mezclar para que absorba y espese.

4) Huevos

Bajar el fuego y agregar huevos uno a uno. Podés revolver para integrarlos o dejar yemas semilíquidas.

5) Punto y servicio

Apagar cuando el tomate esté sabroso y espeso. Servir con un chorrito de oliva por encima.

Tips y variaciones

Con papa

Reemplazá el pan por papa en cubitos (previamente hervida o salteada).

Con queso

Al final, un toque de queso rallado suma cremosidad.