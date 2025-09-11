Tomaticán sanjuanino: receta fácil y casera

El tomaticán sanjuanino es simple, reconfortante y muy rendidor. La base es de tomate, cebolla y huevo; algunos suman pan del día o papa para darle cuerpo. A continuación, una versión fiel y fácil, ideal para la cocina diaria y bien sanjuanina.
Un clásico cuyano con tomate y huevo, perfecto para el mediodía o la noche. Ingredientes simples, pocos pasos y tips para que quede cremoso y sabroso.
Ingredientes (4 porciones)
Tiempo total: 25–30 min · Rinde: 4 porciones
Equivalencias LATAM útiles
1) Sofrito
Saltear cebolla (y ajo si usás) en aceite 3–4 minutos hasta transparente.
2) Tomate y condimentos
Agregar tomate picado o triturado, sal, pimienta y orégano. Cocinar 8–10 minutos hasta que espese.
3) Pan (opcional)
Sumar pan en cubos y mezclar para que absorba y espese.
4) Huevos
Bajar el fuego y agregar huevos uno a uno. Podés revolver para integrarlos o dejar yemas semilíquidas.
5) Punto y servicio
Apagar cuando el tomate esté sabroso y espeso. Servir con un chorrito de oliva por encima.
Con papa
Reemplazá el pan por papa en cubitos (previamente hervida o salteada).
Con queso
Al final, un toque de queso rallado suma cremosidad.