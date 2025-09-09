martes 9 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo de cocinar

Aprendé a hacer pan de lentejas sin harina: la receta rica y saludable de Paulina Cocina

El pan de lentejas es una receta fácil, sin harina y rica en proteínas. Descubrí cómo prepararlo paso a paso, tips de conservación y variantes saludables.

Por María Morá
image

El pan de lentejas se convirtió en una de las recetas más buscadas por quienes quieren una opción nutritiva, sin harina y muy fácil de preparar. Ideal para el desayuno, la merienda o como acompañamiento de cualquier comida, este pan casero combina sabor, proteínas vegetales y practicidad. En esta guía vas a descubrir qué es el pan de lentejas, cómo conservarlo, algunos tips para darle tu toque personal y, por supuesto, la receta paso a paso para hacerlo en casa.

Lee además
hilitos de banana 
Nutrición y curiosidades alimenticias

¿Qué son los hilitos de la banana y por qué no deberías quitarlos al comerla?
Lengua de suegra en casa
Energía positiva y bienestar en el hogar

¿Para qué se pone sal gruesa en la lengua de suegra? El curioso truco que limpia la energía del hogar
image
pan de lentejas, una receta simple y saludable

pan de lentejas, una receta simple y saludable

¿Qué es el pan de lentejas y por qué hacerlo?

El pan con lentejas es una alternativa saludable al pan tradicional. Su ingrediente principal son las lentejas, una de las legumbres más antiguas de la humanidad y un verdadero superalimento.

  • Nutritivas: ricas en proteínas vegetales, fibra y minerales como hierro y magnesio.

  • Fáciles de cocinar: no necesitan remojo largo y se cocinan rápido.

  • Versátiles: permiten combinaciones con semillas, especias y hierbas.

  • Ecológicas: su cultivo es sostenible porque enriquecen el suelo.

Además, las lentejas están cargadas de simbolismo cultural: en muchos países se consumen en Año Nuevo como símbolo de abundancia y prosperidad.

Cómo conservar el pan de lentejas

Para mantener fresco tu pan casero, seguí estos consejos:

  • En heladera: guardá el pan ya frío en un recipiente hermético o envuelto en film. Dura hasta 5 días.

  • En freezer: cortá en rebanadas, envolvelas de forma individual y congelalas hasta por 3 meses.

  • Descongelado rápido: podés dejarlo a temperatura ambiente, usar microondas o tostarlo directamente desde el freezer.

Tips y trucos para un pan de lentejas perfecto

  • Variedad de lentejas: verdes, marrones o rojas (estas últimas se deshacen más rápido).

  • Semillas extra: sumá sésamo, chía o girasol para más nutrientes y un toque crocante.

  • Sabores distintos: probá con especias como cúrcuma, curry, comino o hierbas frescas.

Receta de pan de lentejas paso a paso

Rinde: 1 pan (8 rebanadas)

Tiempo total: 50 minutos

Ingredientes

  • 400 g de lentejas crudas

  • 3 cdas. de aceite

  • ½ taza de agua (aprox.)

  • 1 cdita. de sal

  • 1 cda. de levadura seca

  • Opcionales: 1 huevo, 1 cda. de miel, semillas a gusto

Preparación

  • Remojá las lentejas durante toda la noche y escurrí bien.

  • Procesá en licuadora o mixer las lentejas con sal, levadura, aceite y opcionales (huevo y miel). Agregá agua de a poco hasta lograr una crema espesa.

  • Verté la mezcla en un molde aceitado y espolvoreá con semillas.

  • Dejá reposar 1 hora.

  • Horneá a temperatura media durante 30 minutos o hasta que, al pinchar, el palillo salga seco.

Temas
Seguí leyendo

Cómo detectar el envejecimiento en perros y gatos: señales clave y cuidados necesarios

Descubrí qué tipo de flor sos según tu signo del zodiaco

Encontraron a un hombre calcinado y confirmaron que fue asesinado a puñaladas

El nombre que no se usa hace 47 años y que solo un hombre lo tiene en Argentina: mirá cual es

Lo robaron los nazis y apareció en Mar del Plata: la increíble historia de un cuadro

Una cirugía ocular argentina ganó el "Óscar de la retina" tras devolver la visión en un caso extremo

Un famoso sanjuanino felicitó a Kicillof por el triunfo en las elecciones bonaerenses: "Que sigan los éxitos"

"Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes": la autocrítica de un diputado electo de La Libertad Avanza, tras los comicios bonaerenses

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
encontraron a un hombre calcinado y confirmaron que fue asesinado a punaladas
Horror en Mendoza

Encontraron a un hombre calcinado y confirmaron que fue asesinado a puñaladas

Por María Morá

Las Más Leídas

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson
Tragedia en el Barrio San Ricardo

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela
Flagrancia

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense desnutrición infantil así aprenden
Redes sociales

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense "desnutrición infantil así aprenden"

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras
Insólito

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras

Te Puede Interesar

Ya están los padrones provisorios de inscriptos para el sorteo de viviendas del IPV.
Servicio

Ya están los padrones provisorios para el próximo sorteo del IPV, entrá y revisalos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las cámaras de vigilancia se controlan en el CISEM. 
Equipamiento

Más vigilancia: 30 nuevas cámaras de seguridad en el Gran San Juan y planes para departamentos alejados

Maximiliano Babsía (en el centro de la imagen) a sus costados, sus abogados defensores entre ellos Fernando Castro.
Mala praxis

Comenzó el juicio de Julieta Viñales, la joven que falleció en 2020 tras ser operada de las amígdalas

Tras el cimbronazo del lunes, cómo está cotizando el dólar en los bancos de San Juan
Mercado cambiario

Tras el cimbronazo del lunes, cómo está cotizando el dólar en los bancos de San Juan

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia