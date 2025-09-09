Aprendé a hacer pan de lentejas sin harina: la receta rica y saludable de Paulina Cocina

El pan de lentejas se convirtió en una de las recetas más buscadas por quienes quieren una opción nutritiva, sin harina y muy fácil de preparar. Ideal para el desayuno, la merienda o como acompañamiento de cualquier comida, este pan casero combina sabor, proteínas vegetales y practicidad. En esta guía vas a descubrir qué es el pan de lentejas, cómo conservarlo, algunos tips para darle tu toque personal y, por supuesto, la receta paso a paso para hacerlo en casa.

El pan con lentejas es una alternativa saludable al pan tradicional. Su ingrediente principal son las lentejas, una de las legumbres más antiguas de la humanidad y un verdadero superalimento.

pan de lentejas, una receta simple y saludable

Nutritivas: ricas en proteínas vegetales, fibra y minerales como hierro y magnesio.

Fáciles de cocinar: no necesitan remojo largo y se cocinan rápido.

Versátiles: permiten combinaciones con semillas, especias y hierbas.

Ecológicas: su cultivo es sostenible porque enriquecen el suelo.

Además, las lentejas están cargadas de simbolismo cultural: en muchos países se consumen en Año Nuevo como símbolo de abundancia y prosperidad.

Cómo conservar el pan de lentejas

Para mantener fresco tu pan casero, seguí estos consejos:

En heladera: guardá el pan ya frío en un recipiente hermético o envuelto en film. Dura hasta 5 días.

En freezer: cortá en rebanadas, envolvelas de forma individual y congelalas hasta por 3 meses.

Descongelado rápido: podés dejarlo a temperatura ambiente, usar microondas o tostarlo directamente desde el freezer.

Tips y trucos para un pan de lentejas perfecto

Variedad de lentejas: verdes, marrones o rojas (estas últimas se deshacen más rápido).

Semillas extra: sumá sésamo, chía o girasol para más nutrientes y un toque crocante.

Sabores distintos: probá con especias como cúrcuma, curry, comino o hierbas frescas.

Receta de pan de lentejas paso a paso

Rinde: 1 pan (8 rebanadas)

Tiempo total: 50 minutos

Ingredientes

400 g de lentejas crudas

3 cdas. de aceite

½ taza de agua (aprox.)

1 cdita. de sal

1 cda. de levadura seca

Opcionales: 1 huevo, 1 cda. de miel, semillas a gusto

Preparación