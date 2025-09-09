Aprendé a hacer pan de lentejas sin harina: la receta rica y saludable de Paulina Cocina

El pan de lentejas se convirtió en una de las recetas más buscadas por quienes quieren una opción nutritiva, sin harina y muy fácil de preparar. Ideal para el desayuno, la merienda o como acompañamiento de cualquier comida, este pan casero combina sabor, proteínas vegetales y practicidad. En esta guía vas a descubrir qué es el pan de lentejas, cómo conservarlo, algunos tips para darle tu toque personal y, por supuesto, la receta paso a paso para hacerlo en casa.
image
pan de lentejas, una receta simple y saludable
¿Qué es el pan de lentejas y por qué hacerlo?
El pan con lentejas es una alternativa saludable al pan tradicional. Su ingrediente principal son las lentejas, una de las legumbres más antiguas de la humanidad y un verdadero superalimento.
-
Nutritivas: ricas en proteínas vegetales, fibra y minerales como hierro y magnesio.
-
Fáciles de cocinar: no necesitan remojo largo y se cocinan rápido.
-
Versátiles: permiten combinaciones con semillas, especias y hierbas.
-
Ecológicas: su cultivo es sostenible porque enriquecen el suelo.
Además, las lentejas están cargadas de simbolismo cultural: en muchos países se consumen en Año Nuevo como símbolo de abundancia y prosperidad.
Cómo conservar el pan de lentejas
Para mantener fresco tu pan casero, seguí estos consejos:
-
En heladera: guardá el pan ya frío en un recipiente hermético o envuelto en film. Dura hasta 5 días.
-
En freezer: cortá en rebanadas, envolvelas de forma individual y congelalas hasta por 3 meses.
-
Descongelado rápido: podés dejarlo a temperatura ambiente, usar microondas o tostarlo directamente desde el freezer.
Tips y trucos para un pan de lentejas perfecto
-
Variedad de lentejas: verdes, marrones o rojas (estas últimas se deshacen más rápido).
-
Semillas extra: sumá sésamo, chía o girasol para más nutrientes y un toque crocante.
-
Sabores distintos: probá con especias como cúrcuma, curry, comino o hierbas frescas.
Receta de pan de lentejas paso a paso
Rinde: 1 pan (8 rebanadas)
Tiempo total: 50 minutos
Ingredientes
Preparación
-
Remojá las lentejas durante toda la noche y escurrí bien.
-
Procesá en licuadora o mixer las lentejas con sal, levadura, aceite y opcionales (huevo y miel). Agregá agua de a poco hasta lograr una crema espesa.
-
Verté la mezcla en un molde aceitado y espolvoreá con semillas.
-
Dejá reposar 1 hora.
-
Horneá a temperatura media durante 30 minutos o hasta que, al pinchar, el palillo salga seco.