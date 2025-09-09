martes 9 de septiembre 2025

Energía positiva y bienestar en el hogar

¿Para qué se pone sal gruesa en la lengua de suegra? El curioso truco que limpia la energía del hogar

La Sansevieria no solo es una planta resistente y decorativa, sino que también puede atraer buena energía y proteger tu hogar con un truco casero con sal gruesa. Descubrí cómo hacerlo y por qué es tendencia.

Por María Morá
Lengua de suegra en casa

Lengua de suegra en casa

En ese marco, un truco casero que gana cada vez más adeptos consiste en colocar sal gruesa en la tierra de la planta. Aunque no se trata de una técnica botánica ni de fertilización, muchos lo consideran un ritual sencillo pero poderoso para atraer buenas energías y bloquear influencias negativas.

image
La importancia de tener una lengua de suegra en casa

La importancia de tener una lengua de suegra en casa

¿Para qué sirve la sal gruesa en la lengua de suegra?

Contrario a lo que algunos creen, la sal gruesa no aporta nutrientes ni beneficia directamente el crecimiento de la Sansevieria. De hecho, si se usa en exceso puede afectar negativamente el equilibrio del sustrato y dañar las raíces.

Sin embargo, su uso simbólico está ligado a antiguas creencias que consideran a la sal como un elemento natural capaz de absorber energías negativas. En este contexto, se la utiliza como un escudo protector energético, formando una barrera invisible que ayuda a preservar la armonía dentro del hogar.

¿Cómo aplicar este truco casero correctamente?

La técnica es muy simple, pero requiere de moderación y constancia:

Usá sal gruesa (no sal fina).

Colocá un puñado pequeño sobre la tierra de la Sansevieria, distribuyéndola suavemente alrededor del tallo.

Evitá mezclarla con la tierra o regar de inmediato. Dejá que actúe como una capa superficial.

Repetí el proceso una vez al mes. No es necesario hacerlo con más frecuencia.

Importante: No uses grandes cantidades ni lo hagas con plantas en macetas muy pequeñas, ya que un exceso de sal puede afectar la salud de la planta.

¿Por qué la lengua de suegra es ideal para este tipo de rituales?

Además de su estética particular y su adaptabilidad, la lengua de suegra es una planta asociada con la protección energética, especialmente en filosofías como el feng shui. Se cree que sus hojas puntiagudas actúan como lanzas que dispersan las energías negativas y bloquean la entrada de malas intenciones.

Incorporar este tipo de rituales no solo puede formar parte de una práctica espiritual o energética, sino que también mejora el vínculo emocional con el entorno. Tener plantas en buen estado impacta directamente en el bienestar emocional, mejora la calidad del aire y aporta una sensación de tranquilidad visual y mental.

Bienestar, naturaleza y energía positiva

La tendencia de usar elementos naturales como la sal para "limpiar" energéticamente los espacios está en alza, y se alinea con un enfoque de bienestar integral: cuerpo, mente y entorno. Las plantas, como la lengua de suegra, cumplen un doble rol: decoran y purifican, tanto en el plano físico como simbólico.

Incorporar este truco casero es una forma accesible y económica de cuidar la energía del hogar, sin descuidar la salud de tus plantas. Con una pequeña dosis de sal y una intención clara, podés sumar un nuevo hábito que equilibra el ambiente y mejora tu día a día.

