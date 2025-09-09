martes 9 de septiembre 2025

Salud y bienestar animal

Cómo detectar el envejecimiento en perros y gatos: señales clave y cuidados necesarios

El envejecimiento en perros y gatos implica cambios físicos y de comportamiento. Descubrí las señales de la edad avanzada y cómo cuidar la salud y bienestar de tu mascota.

Por María Morá
image

A medida que perros y gatos envejecen, experimentan una serie de transformaciones que afectan tanto su comportamiento como su salud general. Estos cambios pueden pasar desapercibidos si no se conocen las señales típicas del envejecimiento animal. Identificarlas a tiempo es fundamental para brindarles los cuidados necesarios y asegurar su bienestar durante esta etapa de vida.

Cómo identificar que tu perro o gato está envejeciendo

image

Uno de los signos más evidentes del envejecimiento en los perros es la disminución del interés por jugar o realizar actividad física. Esta apatía puede estar relacionada con una menor energía, molestias articulares o dolores crónicos que aparecen con la edad.

Otro indicador común es la alteración en los patrones de sueño. Aunque suelen dormir más horas al día, los animales mayores pueden despertarse con frecuencia durante la noche, lo que impacta en su descanso y estado de ánimo.

Además, la pérdida de hábitos de higiene es un comportamiento frecuente en perros de edad avanzada. Puede manifestarse en accidentes dentro del hogar, como hacer sus necesidades en lugares inapropiados, debido a incontinencia o a una menor capacidad de controlar los tiempos.

La reducción en la vocalización también puede observarse. Muchos perros mayores ladran menos, ya sea por falta de energía o por dificultades auditivas o visuales que limitan su reacción ante estímulos externos.

Otros signos a tener en cuenta

La desorientación y confusión son otras señales a tener en cuenta. Algunos animales pueden perderse dentro de espacios conocidos o comportarse de manera errática, lo cual podría indicar un deterioro cognitivo relacionado con la edad.

Según el sitio especializado Supermanada, comprender estos cambios y actuar en consecuencia es clave para ofrecerles una vejez digna. “Es fundamental valorar el amor y la compañía que nos han brindado. Estar atentos a las señales de envejecimiento es crucial para ofrecerles el cuidado que necesitan y asegurar que disfruten de sus años dorados con la mejor calidad de vida posible”, indicaron.

Entre las principales recomendaciones para acompañar esta etapa, se destaca la importancia de una alimentación adaptada a las necesidades de animales mayores, así como ejercicio moderado y controlado para prevenir enfermedades y mantener la movilidad.

