martes 9 de septiembre 2025

Astrología

Descubrí qué tipo de flor sos según tu signo del zodiaco

Cada signo zodiacal tiene una flor que lo representa. Descubrí qué flor sos según tu signo del zodiaco y qué revela sobre tu personalidad.

Por María Morá
image

Cada signo del zodiaco tiene una energía única que lo distingue. Y al igual que las estrellas, las flores también transmiten mensajes, emociones y simbolismos. ¿Querés saber qué flor te representa según tu signo zodiacal? Descubrí la tuya y entendé qué dice de tu personalidad.

Qué tipo de flor sos, según tu signo del zodíaco

image

Aries – Tulipán

Los arianos son dinámicos, valientes y siempre van hacia adelante. El tulipán refleja esa energía vibrante y la capacidad de renacer con fuerza cada temporada.

Tauro – Rosa

Amantes de la belleza y lo clásico, los taurinos tienen como flor a la rosa, símbolo de amor, elegancia y sensualidad.

Géminis – Lavanda

Curiosos, comunicativos y versátiles, los geminianos se identifican con la lavanda, una flor fresca y multifacética que transmite calma y creatividad.

Cáncer – Lirio

Sensibles y protectores, los cancerianos encuentran su reflejo en el lirio, flor que simboliza pureza, ternura y vínculos emocionales profundos.

Leo – Girasol

Los leoninos brillan con luz propia, y nada los representa mejor que el girasol, flor que sigue al sol y transmite vitalidad, liderazgo y optimismo.

Virgo – Margarita

Detallistas y prácticos, los virginianos se identifican con la margarita, flor que simboliza sencillez, pureza y perfección natural.

Libra – Hortensia

Los librianos buscan equilibrio y armonía. Su flor es la hortensia, símbolo de belleza, diplomacia y sensibilidad en las relaciones.

Escorpio – Orquídea

Intensos, apasionados y misteriosos, los escorpianos se ven reflejados en la orquídea, una flor enigmática que representa deseo y profundidad emocional.

Sagitario – Clavel

Aventureros, optimistas y espontáneos, los sagitarianos son como el clavel, flor resistente, vibrante y llena de energía.

Capricornio – Jazmín

Responsables y perseverantes, los capricornianos tienen como flor al jazmín, que simboliza esfuerzo, constancia y logros con dulzura.

Acuario – Violeta

Originales, libres y humanitarios, los acuarianos se identifican con la violeta, una flor que expresa sensibilidad y creatividad única.

Piscis – Loto

Soñadores, espirituales y compasivos, los piscianos encuentran en el loto su reflejo: una flor que crece incluso en el agua más turbia, simbolizando evolución y pureza interior.

