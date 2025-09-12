viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tips

Estos son los alimentos que podés volver a congelar después de haberlos descongelado

No todo lo que va al freezer se puede recongelar. Descubrí cuáles son los alimentos seguros, cómo descongelarlos y cuánto tiempo duran.

Por María Morá
Qué alimentos se pueden volver a meter al freezer una vez descongelados&nbsp;

Qué alimentos se pueden volver a meter al freezer una vez descongelados 

El freezer es un aliado indispensable en la cocina: permite ahorrar tiempo, evitar el desperdicio de comida y planificar varias comidas con anticipación. Mantener los alimentos a menos de -18 °C detiene la proliferación de bacterias y prolonga su vida útil.

Lee además
no hubo bajas de precios en alimentos en agosto, el llamativo dato que arroja un informe sanjuanino
Consultora local

No hubo bajas de precios en alimentos en agosto, el llamativo dato que arroja un informe sanjuanino
Clásico cuyano con tomate y huevo, listo en 30 minutos. Ingredientes simples, paso a paso y tips para lograr una textura cremosa
Cocina cuyana

Tomaticán sanjuanino: receta fácil y casera
image

¿Qué pasa cuando un alimento se descongela?

Cuando un producto congelado vuelve a temperatura ambiente, las bacterias que estaban inactivas comienzan a multiplicarse nuevamente. Si ese alimento se congela otra vez sin pasar por cocción, la carga microbiana aumenta y puede volverse peligroso para la salud.

Además, la recongelación afecta la textura y el sabor. Esto ocurre porque se forman cristales de hielo que dañan la estructura del alimento, provocando pérdida de agua y un resultado menos apetitoso.

Por eso, la regla de oro es: congelar y descongelar una sola vez, salvo en los casos en que haya una cocción de por medio.

Cuándo se puede recongelar un alimento

La única excepción segura es cuando un alimento ya descongelado se cocina a más de 65 °C, temperatura suficiente para eliminar la mayoría de bacterias. De esta forma, se lo puede volver a guardar en el freezer sin riesgos.

Cómo descongelar alimentos de manera segura

Para mantener la calidad y evitar intoxicaciones, lo ideal es elegir uno de estos métodos:

  • En la heladera: pasá los alimentos del freezer al refrigerador y dejalos allí entre 12 y 24 horas.

  • En microondas: usá recipientes de vidrio resistentes y seleccioná la función “descongelar” o la potencia más baja.

  • En agua hirviendo: ideal para verduras y legumbres congeladas.

  • Al baño María: recomendado para salsas, sopas o platos con jugo, siempre en un recipiente tapado.

Cuánto tiempo dura cada alimento en el freezer

No todos los alimentos se conservan igual. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), estos son los tiempos recomendados:

  • 1 a 2 meses: salchichas frescas, fiambres y embutidos.

  • 2 a 3 meses: salsas, caldos y sopas.

  • 3 a 4 meses: carne picada, comidas preparadas, pescado azul y leche fresca.

  • 4 a 6 meses: cortes de cerdo, pan y pescado blanco.

  • Hasta 8 meses: manteca.

  • Hasta 12 meses: carne vacuna en filetes, pollo, pavo y claras o yemas de huevo.

Consejo: siempre anotá la fecha de congelación en cada envase para llevar un control y consumir dentro de los plazos recomendados.

El freezer es un gran aliado para conservar alimentos, pero es fundamental conocer las reglas de congelación y descongelación. Evitá recongelar productos crudos, seguí los tiempos de conservación y aplicá métodos seguros de descongelado. Así, podés aprovechar al máximo tu freezer sin comprometer la salud ni el sabor de tus comidas.

Temas
Seguí leyendo

Tarta de acelga fácil: masa casera y opción con tapa comprada

Ensalada tibia de quinoa con zapallo y tomate

Menú liviano 3 días "estilo detox": ideas fáciles y mucha hidratación

Aprendé a hacer pan de lentejas sin harina: la receta rica y saludable de Paulina Cocina

Comidas equilibradas para el almuerzo: 5 recetas rápidas con verduras y proteínas

Carbonada cuyana fácil en olla: receta paso a paso

Tortitas sanjuaninas al horno: receta fácil y casera

Budín de chocolate saludable: la receta sin azúcar ni lácteos, ideal para el mate

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El auto que encontraron del remisero.
Deceso

El hombre hallado sin vida en Ullum tenía una licencia de remis y afirman que llevaba varios días desaparecido

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria
Grave

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba
Importante

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió
Impactante

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió

En la Circunvalación, con los radares que están poniendo ¿harán multas?
Lo que todos quieren saber

En la Circunvalación, con los radares que están poniendo ¿harán multas?

Te Puede Interesar

El FestiJoven 2024.
Show

Día del Estudiante: cómo serán los festejos de la primavera en San Juan, sólo con artistas locales

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gabi, el niño de 8 años que recibió ayuda de los sanjuaninos, llegó a Buenos Aires y pudo someterse al complejo estudio.
Novedades

Gabi, el niño sanjuanino que necesitaba ayuda en su lucha por caminar, fue sometido al estudio en Buenos Aires

Imágenes sobre el incidente que circularon en las redes.
En Capital

Aseguran que el policía involucrado en un incidente con un delivery tiene antecedentes por amenazas

En la industria sanjuanina, el 45% de las firmas son de alimentos y bebidas, y dentro de ellas lidera la elaboración de vino.
Relevamiento Industrial Manufacturero

El ADN de la industria sanjuanina: da 7.800 empleos, el 45% es de alimentos y bebidas, ¿y quién vende más?

Modernización de la Difunta Correa a full: ahora toca construir un megaestacionamiento
Obra pública

Modernización de la Difunta Correa a full: ahora toca construir un megaestacionamiento