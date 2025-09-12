¿Fin a la clásica limonada?: la nueva receta que combina frutas tropicales y hierbas aromáticas

Con un giro exótico y aromático, la clásica limonada se transforma en una opción refrescante, original y perfecta para combatir los días de calor. Descubrí cómo prepararla en casa.

Tiempo de cocinar Budín de naranja sin harina ni azúcar: receta fácil, esponjosa y saludable

Tips Estos son los alimentos que podés volver a congelar después de haberlos descongelado

Durante los días calurosos no hay nada más reconfortante que una bebida bien fría. Durante años, la limonada tradicional fue la reina del verano. Sin embargo, en este 2025, una nueva versión llegó para renovar paladares y convertirse en la favorita de la temporada.

Se trata de una limonada reinventada que no solo hidrata, sino que sorprende con un sabor innovador, gracias a la incorporación de ingredientes poco convencionales como frutas tropicales y hierbas aromáticas. El resultado es una bebida tan refrescante como gourmet, ideal para disfrutar en cualquier momento del día.

¿El secreto? Una fusión de sabores que conquista

Esta nueva receta suma al clásico jugo de limón un toque dulce y frutal con jugo de mango, además de la frescura que aportan hojas de **menta** o albahaca, creando una experiencia distinta en cada sorbo.

-Ingredientes:

* 3 limones grandes

* 1 litro de agua fría

* 3 cucharadas de miel o azúcar (a gusto)

* ½ taza de jugo de mango

* Hojas de albahaca o menta a gusto

* Hielo en cantidad necesaria

* Rodajas de limón y frutas frescas para decorar

-Preparación paso a paso:

1. Exprimí los limones y mezclá el jugo con el jugo de mango en una jarra grande.

2. Agregá la miel o azúcar y revolvé bien hasta que se disuelva.

3. Incorporá el agua fría y mezclá nuevamente.

4. Sumá las hojas de albahaca o menta para dar un toque aromático.

5. Serví en vasos con abundante hielo y decorá con rodajas de limón o trozos de frutas.

-La bebida del momento

Con su color vibrante, su sabor equilibrado entre lo ácido, dulce y herbal, y una presentación que invita a brindar, esta limonada tropical se posiciona como la bebida del verano. Es ideal para reuniones al aire libre, tardes en el balcón o simplemente para refrescarse con estilo.