domingo 14 de septiembre 2025

Cocina saludable

Ensalada de legumbres: lista en 15 minutos

Fresca, rendidora y lista en minutos si tenés las legumbres cocidas. Paso a paso y variantes para sumar proteína o crocante.

Por María Morá
Pallares cremosos, oliva y limón para una ensalada fresca y rendidora.

Los porotos pallares (lima beans) son cremosos y muy versátiles. En ensalada, combinan perfecto con aceite de oliva, limón, tomate y hierbas. Ideal como plato único liviano o guarnición.

Ingredientes, rinde y tiempos

Ingredientes (4 porciones)

  • 2 tazas porotos pallares cocidos (o 1 lata enjuagada)
  • 2 tomates en cubos
  • 1/2 cebolla morada en pluma (o cebolleta)
  • 3 cdas aceite de oliva
  • 2 cdas jugo de limón
  • Perejil o cilantro picado
  • Sal, pimienta y comino suave (opcional)

Tiempo total: 15–20 min (si ya están cocidos) · Rinde: 4 porciones

Equivalencias LATAM útiles

  • 1 taza cocida = ~160–180 g · 1 cda = 15 ml · 1 cdita = 5 ml

Paso a paso

1) Base y aliño

Mezclá aceite, limón, sal, pimienta (y comino si usás).

2) Integrar

Sumá pallares, tomate, cebolla y perejil. Mezclá con suavidad para no romper los granos.

3) Reposo breve

Dejá 5–10 minutos para que los sabores se integren. Serví fresca o a temperatura ambiente.

Tips y variaciones

Más proteína

Agregá atún en lata, huevo duro o garbanzos.

Toque crocante

Terminá con nueces o semillas tostadas.

