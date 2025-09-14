Ensalada de legumbres: lista en 15 minutos

Los porotos pallares (lima beans) son cremosos y muy versátiles. En ensalada, combinan perfecto con aceite de oliva, limón, tomate y hierbas. Ideal como plato único liviano o guarnición.
Fresca, rendidora y lista en minutos si tenés las legumbres cocidas. Paso a paso y variantes para sumar proteína o crocante.
Los porotos pallares (lima beans) son cremosos y muy versátiles. En ensalada, combinan perfecto con aceite de oliva, limón, tomate y hierbas. Ideal como plato único liviano o guarnición.
Ingredientes (4 porciones)
Tiempo total: 15–20 min (si ya están cocidos) · Rinde: 4 porciones
Equivalencias LATAM útiles
1) Base y aliño
Mezclá aceite, limón, sal, pimienta (y comino si usás).
2) Integrar
Sumá pallares, tomate, cebolla y perejil. Mezclá con suavidad para no romper los granos.
3) Reposo breve
Dejá 5–10 minutos para que los sabores se integren. Serví fresca o a temperatura ambiente.
Más proteína
Agregá atún en lata, huevo duro o garbanzos.
Toque crocante
Terminá con nueces o semillas tostadas.