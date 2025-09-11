jueves 11 de septiembre 2025

Moda y tendencia

El accesorio retro que salió del olvido, es tendencia entre las famosas y se impone para este verano

Cuando parecía que ya no iba a volver a ser parte los outfit, el casquete resucitó y cada vez está más presente en las elecciones de quienes marcan tendencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El casquete es sin duda un complemento fashion que volvió reinventado. Siendo muy popular en el pasado, dejó de estar a la vista, hasta ahora. No solo es tendencia entre las influencers de moda y estilo que vaca vez lo viralizan más en redes, sino que además reconocidas figuras del país lo han incorporado a sus estilos. Ese es el caso de Natalia Oreiro y Nicole Neumann.

Tres formas de usar blazer negro
Moda

Blazer negro: cómo combinarlo en tres looks perfectos para ir al trabajo
<a href=https://www.freepik.es/foto-gratis/peluquera-cuidando-su-cliente_23670250.htm>Imagen de freepik</a>
Columna

Cuando el cabello se convierte en un refugio emocional

El casquete se consagra como uno de los accesorios protagonistas del verano 2025. Su versatilidad lo hace ideal tanto para escenarios informales como para ocasiones especiales. En crochet o bordados, es el favorito del street style; en encaje o con detalles joya, se transforma en un complemento perfecto para eventos sofisticados.

De Brigitte Bardot en los 60 a las pasarelas de Valentino y Dolce & Gabbana, el casquete vuelve a reivindicarse como símbolo de elegancia, frescura y personalidad. Este verano, todo apunta a que será el accesorio estrella.

Natalia Oreiro y Nicole Neumann ya adoptaron el casquete: el nuevo accesorio estrella

Influencers, modelos y actrices ya lo incorporaron a sus estilismos, confirmando que el casquete es mucho más que un guiño retro: es una pieza de moda actual que se adapta a cualquier estética. Natalia lo eligió en clave sofisticada con encaje, mientras que Nicole apostó por la versión más trendy en crochet, la favorita del street style europeo.

Natalia Oreiro: elegancia retro en encaje

Natalia Oreiro llevó el casquete de encaje en color blanco como parte de su look para la presentación de su nueva película. Lo combinó con un chaleco sastrero sin mangas y pantalón de corte amplio con franja lateral, en total look blanco.

image

Debajo, una blusa de encaje de mangas largas reforzó la estética romántica y sofisticada, con un aire coquette. El casquete, en sintonía con las transparencias, le dio un plus vintage que elevó el estilismo y lo convirtió en un guiño retro cargado de glamour.

image

Nicole Neumann: frescura boho con crochet

Nicole, en cambio, apostó por la versión más trendy y urbana del casquete: el crochet. Eligió un diseño tejido en tono nude que llevó con un look relajado y veraniego: blusa sin mangas blanca con detalle de puntilla, pantalón palazzo en lino beige y un clutch amarillo vibrante como toque de color.

image

Su pelo rubio con ondas naturales acompañó el aire boho del outfit, que representa a la perfección la estética de playa y street style que se vio en las calles de Copenhague.

