martes 16 de septiembre 2025

Moda

No van más: la nueva moda que viene a reemplazar las remeras oversize

Las remeras oversize dejan paso a un nuevo estilo. Conocé cómo las siluetas slim fit se imponen en la moda juvenil y urbana para 2026.

Por María Morá
image

Durante años, las remeras oversize dominaron el streetwear y se convirtieron en un básico del guardarropa juvenil. Sin embargo, en 2026 la moda marca un giro: las siluetas amplias comienzan a perder terreno y las remeras ajustadas se posicionan como la tendencia del momento.

La moda actual apuesta por remesas slim fit y cortes más clásicos, que destacan la forma del cuerpo y mantienen líneas simples. Este cambio responde a un movimiento global hacia prendas más versátiles, que combinan lo casual con un toque elegante y sofisticado.

image
La nueva moda que deja atr&aacute;s las remeras obersize

La nueva moda que deja atrás las remeras obersize

En ciudades referentes de la moda y también en Buenos Aires, las vidrieras ya reflejan el nuevo estilo: menos telas sueltas y más atención al calce. La tendencia incluye además materiales suaves y de calidad, que brindan comodidad sin sacrificar estilo.

Características clave de las remeras slim fit 2026:

  • Siluetas ceñidas que reemplazan al oversize.

  • Algodón premium o mezclas con elastano para un mejor ajuste.

  • Colores neutros y básicos, como blanco, negro, gris y beige.

  • Combinación con jeans rectos y pantalones cargo ajustados.

Este cambio reafirma que la moda es cíclica: lo que estuvo en auge durante años deja espacio a un estilo más sobrio y minimalista. Para 2026, las oversize quedarán como un ícono del pasado, mientras las remeras ajustadas se consolidan como la pieza imprescindible del guardarropa juvenil.

