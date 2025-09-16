No van más: la nueva moda que viene a reemplazar las remeras oversize

Durante años, las remeras oversize dominaron el streetwear y se convirtieron en un básico del guardarropa juvenil. Sin embargo, en 2026 la moda marca un giro: las siluetas amplias comienzan a perder terreno y las remeras ajustadas se posicionan como la tendencia del momento.

La moda actual apuesta por remesas slim fit y cortes más clásicos, que destacan la forma del cuerpo y mantienen líneas simples. Este cambio responde a un movimiento global hacia prendas más versátiles, que combinan lo casual con un toque elegante y sofisticado.

image La nueva moda que deja atrás las remeras obersize

En ciudades referentes de la moda y también en Buenos Aires, las vidrieras ya reflejan el nuevo estilo: menos telas sueltas y más atención al calce. La tendencia incluye además materiales suaves y de calidad, que brindan comodidad sin sacrificar estilo.

Características clave de las remeras slim fit 2026:

Siluetas ceñidas que reemplazan al oversize.

Algodón premium o mezclas con elastano para un mejor ajuste.

Colores neutros y básicos , como blanco, negro, gris y beige.

Combinación con jeans rectos y pantalones cargo ajustados.

Este cambio reafirma que la moda es cíclica: lo que estuvo en auge durante años deja espacio a un estilo más sobrio y minimalista. Para 2026, las oversize quedarán como un ícono del pasado, mientras las remeras ajustadas se consolidan como la pieza imprescindible del guardarropa juvenil.

