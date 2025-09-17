miércoles 17 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Un viejo conocido?

Chau chau a las botas: estos son los nuevos zapatos que salen a la moda y ya rompen tendencia

Un híbrido entre náutico y botín conquista la temporada con una propuesta cómoda, liviana y versátil. Desde Europa llegan los Wallabees, el nuevo básico urbano que desplaza a las clásicas botas en los looks de entretiempo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿Chau a las botas?

¿Chau a las botas?

En un giro inesperado dentro del universo fashionista, este otoño 2025 llega con un nuevo protagonista que le disputa el trono a las eternas botas. Hablamos de los Wallabees, un calzado que ya marca tendencia en las principales capitales europeas y promete conquistar las calles argentinas con su impronta urbana, cómoda y versátil.

Lee además
no van mas: la nueva moda que viene a reemplazar las remeras oversize
Moda

No van más: la nueva moda que viene a reemplazar las remeras oversize
Tres formas de usar blazer negro
Moda

Blazer negro: cómo combinarlo en tres looks perfectos para ir al trabajo

Estos zapatos, que combinan lo mejor de dos mundos —la estructura de un botín y la ligereza de un zapato náutico—, se posicionan como la gran apuesta de esta temporada de entretiempo.

¿Qué tienen de especial los Wallabees?

El secreto de su éxito está en el equilibrio: ofrecen abrigo sin sofocar, y estilo sin excesos. Confeccionados en serraje -un tipo de cuero suave y cálido que aporta textura y sofisticación-, los Wallabees incorporan una suela con ligera cuña, cordones clásicos y un diseño de caña baja que acompaña sin invadir.

El tono marrón canela, uno de los más vistos este año, suma puntos por su facilidad para combinar con prendas otoñales como camperas de gamuza, pantalones en tonos tierra o incluso denim oscuro.

¿Cambio de paradigma?

Durante años, las botas fueron un sinónimo incuestionable de otoño/invierno. Sin embargo, para muchos, su peso, rigidez y volumen resultaban un obstáculo a la hora de moverse con libertad o de armar looks más livianos.

En ese contexto, los Wallabees llegan a patear el tablero: son más livianos, más cómodos y, sobre todo, más versátiles. Ideales para climas variables, donde una bota puede sobrar pero una zapatilla no alcanza.

Además, su estética híbrida entre lo casual y lo elegante los convierte en una opción apta tanto para ir a la oficina como para una salida after office.

Tips para combinarlos sin fallar

-Pantalones rectos o anchos: permiten que se luzca su forma sin competir con la silueta.

-Camperas de ante, camisas polo o sweaters de corte masculino:** refuerzan el aire urbano-clásico del zapato.

-Paleta otoñal: el marrón canela combina de forma ideal con tonos como beige, mostaza, verde oscuro o azul jean.

-Altura con comodidad: la suela con cuña aporta unos centímetros sin sacrificar confort.

Una nueva base para el look urbano

Así como las zapatillas blancas se convirtieron en un básico universal, los Wallabees prometen instalarse como el nuevo comodín del calzado urbano.

¿La clave? Aportan ese toque de diseño y diferenciación sin caer en estridencias, y se adaptan tanto al estilo minimalista como a combinaciones más arriesgadas.

Temas
Seguí leyendo

El accesorio retro que salió del olvido, es tendencia entre las famosas y se impone para este verano

Cuando el cabello se convierte en un refugio emocional

Pestañas de colores, una tendencia que pisa fuerte en redes y será furor en la temporada primavera - verano

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Furor en las redes

Revolución por la frutilla en San Juan: lanzan súper ofertas y afirman que los cajones "se vuelan"

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores conservadores de la Iglesia
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida
Violencia de genéro

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida

Imagen ilustrativa
Revés judicial

Anularon la condena contra un chofer acusado por una poderosa firma sanjuanina por el robo de combustible

Te Puede Interesar

Los sanjuaninos y sus diferentes opiniones sobre el veto presidencial y la Ley de Presupuesto Universitario. video
Videonota

La nueva grieta: el veto al presupuesto universitario divide opiniones entre los sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Amenazas de bomba: al que amenace, el Estado le iniciará una demanda civil millonaria
En San Juan

Amenazas de bomba: al que amenace, el Estado le iniciará una demanda civil millonaria

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave
En Capital

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave

San Juan se suma a la Marcha Federal Universitaria: concentración y recorrido
Para tener en cuenta

San Juan se suma a la Marcha Federal Universitaria: concentración y recorrido

Ingresantes de la Policía de San Juan (foto ilustrativa).  
Escenario complejo

Revuelo entre los aspirantes de la Policía de San Juan por un curso de nivelación "eliminatorio"