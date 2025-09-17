Chau chau a las botas: estos son los nuevos zapatos que salen a la moda y ya rompen tendencia

En un giro inesperado dentro del universo fashionista, este otoño 2025 llega con un nuevo protagonista que le disputa el trono a las eternas botas. Hablamos de los Wallabees, un calzado que ya marca tendencia en las principales capitales europeas y promete conquistar las calles argentinas con su impronta urbana, cómoda y versátil.

Estos zapatos, que combinan lo mejor de dos mundos —la estructura de un botín y la ligereza de un zapato náutico—, se posicionan como la gran apuesta de esta temporada de entretiempo.

¿Qué tienen de especial los Wallabees?

El secreto de su éxito está en el equilibrio: ofrecen abrigo sin sofocar, y estilo sin excesos. Confeccionados en serraje -un tipo de cuero suave y cálido que aporta textura y sofisticación-, los Wallabees incorporan una suela con ligera cuña, cordones clásicos y un diseño de caña baja que acompaña sin invadir.

El tono marrón canela, uno de los más vistos este año, suma puntos por su facilidad para combinar con prendas otoñales como camperas de gamuza, pantalones en tonos tierra o incluso denim oscuro.

¿Cambio de paradigma?

Durante años, las botas fueron un sinónimo incuestionable de otoño/invierno. Sin embargo, para muchos, su peso, rigidez y volumen resultaban un obstáculo a la hora de moverse con libertad o de armar looks más livianos.

En ese contexto, los Wallabees llegan a patear el tablero: son más livianos, más cómodos y, sobre todo, más versátiles. Ideales para climas variables, donde una bota puede sobrar pero una zapatilla no alcanza.

Además, su estética híbrida entre lo casual y lo elegante los convierte en una opción apta tanto para ir a la oficina como para una salida after office.

Tips para combinarlos sin fallar

-Pantalones rectos o anchos: permiten que se luzca su forma sin competir con la silueta.

-Camperas de ante, camisas polo o sweaters de corte masculino:** refuerzan el aire urbano-clásico del zapato.

-Paleta otoñal: el marrón canela combina de forma ideal con tonos como beige, mostaza, verde oscuro o azul jean.

-Altura con comodidad: la suela con cuña aporta unos centímetros sin sacrificar confort.

Una nueva base para el look urbano

Así como las zapatillas blancas se convirtieron en un básico universal, los Wallabees prometen instalarse como el nuevo comodín del calzado urbano.

¿La clave? Aportan ese toque de diseño y diferenciación sin caer en estridencias, y se adaptan tanto al estilo minimalista como a combinaciones más arriesgadas.