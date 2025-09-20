El "Colo", un conocido ladrón de Rawson, que de "Ángel" no tiene nada

Ángel Ismael Albarracín alias el “Colo”, un joven de tan solo 21 años, conocido en todo Rawson por “andar rateando”; este viernes fue condenado por tercera vez en su vida. En esta ocasión por robarle a un adolescente en su propia casa.
Se trata de Ángel Ismael Albarracín alias el “Colo”, de 21 años. En cuestión de años estuvo involucrado en varios delitos. El último, robarle con cuchillo a un niño en su propia casa.
No quedó libre, pasará un tiempo en la cárcel tras un acuerdo entre su defensa y el fiscal Cristian Gerarduzzi de UFI Delitos Contra la Propiedad. La jueza de Garantías Flavia Allende homologó el pacto y lo condenó a 1 año de prisión.
El “Colo” ya es un viejo conocido en el ambiente delictivo porque ha caído en infinidad de ocasiones, y en tan solo tres años de adultez, ya fue condenado tres veces.
Primero lo beneficiaron con una suspensión de juicio a prueba en 2022 por amenazas agravadas por el uso de arma. Tenía la posibilidad de no recaer, pero lo hizo y al poco tiempo le recayó una condena por robo arrebato, en esa ocasión fue de cumplimiento condicional.
A los meses y ya casi en el presente, fue aprehendido por otro robo arrebato y le dictaron una condena de 2 meses de prisión efectiva. Y ahora, recibió la tercera.
El hecho ocurrió el 14 de septiembre en el B° Ansilta, en Rawson. Según la denuncia, la señora de una casa se fue a trabajar alrededor de las 20:30 horas y su hijo de 14 años quedó solo. A los minutos de que la madre se fue, el “Colo” fue a la casa del menor y llamó para confirmar si había alguien.
El menor lo atendió a través de la ventana y le preguntó que quería. Ahí es donde el “Colo” Sin pensar entró a la vivienda, esgrimió un cuchillo, amenazó al menor y entró a la vivienda por la ventana (que no tiene rejas). En el interior lo encerró en una pieza y escapó con un celular SAMSUNG.
La madre del menor se enteró de esta situación cuando llegó a su casa. Le preguntó a los vecinos si habían visto algo y le dijeron ‘el Colo estuvo ratoneando’, es decir, robando por la zona.
La mujer lo buscó por redes sociales, encontró una imagen de él y se la dio a la policía cuando hizo la denuncia. Los investigadores salieron a la calle y finalmente aprehendieron a este joven delincuente en su casa del barrio La Quebrada. El celular no apareció.