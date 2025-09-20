El "Colo", un conocido ladrón de Rawson, que de "Ángel" no tiene nada

Ángel Ismael Albarracín alias el “Colo” , un joven de tan solo 21 años, conocido en todo Rawson por “andar rateando” ; este viernes fue condenado por tercera vez en su vida. En esta ocasión por robarle a un adolescente en su propia casa.

Increíble Amenazas de bomba contra la escuela de Rawson: hay dos detenidos, uno de ellos un joven ya condenado por abuso

No quedó libre, pasará un tiempo en la cárcel tras un acuerdo entre su defensa y el fiscal Cristian Gerarduzzi de UFI Delitos Contra la Propiedad. La jueza de Garantías Flavia Allende homologó el pacto y lo condenó a 1 año de prisión.

El “Colo” ya es un viejo conocido en el ambiente delictivo porque ha caído en infinidad de ocasiones, y en tan solo tres años de adultez, ya fue condenado tres veces.

WhatsApp Image 2025-09-19 at 12.25.45 (1)

Primero lo beneficiaron con una suspensión de juicio a prueba en 2022 por amenazas agravadas por el uso de arma. Tenía la posibilidad de no recaer, pero lo hizo y al poco tiempo le recayó una condena por robo arrebato, en esa ocasión fue de cumplimiento condicional.

A los meses y ya casi en el presente, fue aprehendido por otro robo arrebato y le dictaron una condena de 2 meses de prisión efectiva. Y ahora, recibió la tercera.

El último caso del “Colo” en Rawson

El hecho ocurrió el 14 de septiembre en el B° Ansilta, en Rawson. Según la denuncia, la señora de una casa se fue a trabajar alrededor de las 20:30 horas y su hijo de 14 años quedó solo. A los minutos de que la madre se fue, el “Colo” fue a la casa del menor y llamó para confirmar si había alguien.

El menor lo atendió a través de la ventana y le preguntó que quería. Ahí es donde el “Colo” Sin pensar entró a la vivienda, esgrimió un cuchillo, amenazó al menor y entró a la vivienda por la ventana (que no tiene rejas). En el interior lo encerró en una pieza y escapó con un celular SAMSUNG.

WhatsApp Image 2025-09-19 at 12.25.46

La madre del menor se enteró de esta situación cuando llegó a su casa. Le preguntó a los vecinos si habían visto algo y le dijeron ‘el Colo estuvo ratoneando’, es decir, robando por la zona.

La mujer lo buscó por redes sociales, encontró una imagen de él y se la dio a la policía cuando hizo la denuncia. Los investigadores salieron a la calle y finalmente aprehendieron a este joven delincuente en su casa del barrio La Quebrada. El celular no apareció.