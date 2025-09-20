sábado 20 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tremendo

El "Colo", un conocido ladrón de Rawson, que de "Ángel" no tiene nada

Se trata de Ángel Ismael Albarracín alias el “Colo”, de 21 años. En cuestión de años estuvo involucrado en varios delitos. El último, robarle con cuchillo a un niño en su propia casa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-19 at 12.25.45

Ángel Ismael Albarracín alias el “Colo”, un joven de tan solo 21 años, conocido en todo Rawson por “andar rateando”; este viernes fue condenado por tercera vez en su vida. En esta ocasión por robarle a un adolescente en su propia casa.

Lee además
tres menores de edad quedaron detenidos tras entrar a una casa en rawson y robar alcohol, ropa, perfumes y demas elementos
Barrio Juana Manso

Tres menores de edad quedaron detenidos tras entrar a una casa en Rawson y robar alcohol, ropa, perfumes y demás elementos
amenazas de bomba contra la escuela de rawson: hay dos detenidos, uno de ellos un joven ya condenado por abuso
Increíble

Amenazas de bomba contra la escuela de Rawson: hay dos detenidos, uno de ellos un joven ya condenado por abuso

No quedó libre, pasará un tiempo en la cárcel tras un acuerdo entre su defensa y el fiscal Cristian Gerarduzzi de UFI Delitos Contra la Propiedad. La jueza de Garantías Flavia Allende homologó el pacto y lo condenó a 1 año de prisión.

El “Colo” ya es un viejo conocido en el ambiente delictivo porque ha caído en infinidad de ocasiones, y en tan solo tres años de adultez, ya fue condenado tres veces.

WhatsApp Image 2025-09-19 at 12.25.45 (1)

Primero lo beneficiaron con una suspensión de juicio a prueba en 2022 por amenazas agravadas por el uso de arma. Tenía la posibilidad de no recaer, pero lo hizo y al poco tiempo le recayó una condena por robo arrebato, en esa ocasión fue de cumplimiento condicional.

A los meses y ya casi en el presente, fue aprehendido por otro robo arrebato y le dictaron una condena de 2 meses de prisión efectiva. Y ahora, recibió la tercera.

El último caso del “Colo” en Rawson

El hecho ocurrió el 14 de septiembre en el B° Ansilta, en Rawson. Según la denuncia, la señora de una casa se fue a trabajar alrededor de las 20:30 horas y su hijo de 14 años quedó solo. A los minutos de que la madre se fue, el “Colo” fue a la casa del menor y llamó para confirmar si había alguien.

El menor lo atendió a través de la ventana y le preguntó que quería. Ahí es donde el “Colo” Sin pensar entró a la vivienda, esgrimió un cuchillo, amenazó al menor y entró a la vivienda por la ventana (que no tiene rejas). En el interior lo encerró en una pieza y escapó con un celular SAMSUNG.

WhatsApp Image 2025-09-19 at 12.25.46

La madre del menor se enteró de esta situación cuando llegó a su casa. Le preguntó a los vecinos si habían visto algo y le dijeron ‘el Colo estuvo ratoneando’, es decir, robando por la zona.

La mujer lo buscó por redes sociales, encontró una imagen de él y se la dio a la policía cuando hizo la denuncia. Los investigadores salieron a la calle y finalmente aprehendieron a este joven delincuente en su casa del barrio La Quebrada. El celular no apareció.

Temas
Seguí leyendo

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio

Quiso robar en la casa de una proteccionista de Rawson, los perros ladraron y quedó filmado

Rawson: amenazó a un niño con un cuchillo por un celular

Fue a casa de su ex, la insultó, generó destrozos y descubrieron que llevaba 32 envoltorios con cocaína

Cayó "El Chicho" tras robar hasta una mochila de Mickey en un local de Rawson: mirá por dónde entró

La condenada en la causa Garder zafó de otra causa penal y se comprometió a pagarle a la víctima $500.000

Tenía 40 años y murió mientras trabajaba en Rawson: dieron a conocer el resultado de autopsia

Un choque en una complicada esquina de Rawson dejó a un hombre hospitalizado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un ciclista murio tras caerse de su bici producto del viento zonda en rivadavia
Accidente

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por la llegada de viento Zonda con ráfagas de hasta 80 km/h en San Juan
¡Atención!

Alertan por la llegada de viento Zonda con ráfagas de hasta 80 km/h en San Juan

Tormentas matutinas y alivio vespertino: el pronóstico de este sábado para San Juan
Clima

Tormentas matutinas y alivio vespertino: el pronóstico de este sábado para San Juan

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia
Accidente

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

El hecho sucedió en este colegio.
Empleados en problema

De no creer: robaron en un colegio de Media Agua y las cámaras delataron a los porteros

El cartel, en España y San Luis. Fotos: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la estación de servicio top de Capital como epicentro de una impactante disputa

Te Puede Interesar

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia
Accidente

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde el aire, el Río San Juan caudaloso como nunca, potenciado por un monstruo energético que nació de nuevo video
El drone de Tiempo 

Desde el aire, el Río San Juan caudaloso como nunca, potenciado por un monstruo energético que nació de nuevo

Dolor por el fallecimiento del padre Beto, un referente salesiano en San Juan
De luto

Dolor por el fallecimiento del padre Beto, un referente salesiano en San Juan

El Colo, un conocido ladrón de Rawson, que de Ángel no tiene nada
Tremendo

El "Colo", un conocido ladrón de Rawson, que de "Ángel" no tiene nada

Un oftalmólogo sanjuanino explica cómo funcionan las gotas que permiten dejar de usar anteojos: pros y contras. video
Avance médico

Un oftalmólogo sanjuanino explica cómo funcionan las revolucionarias gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos?