Tres menores de edad quedaron detenidos tras entrar a una casa en Rawson y robar alcohol, ropa, perfumes y demás elementos

En la madrugada de este sábado, el Barrio Juana Manso de Rawson fue epicentro por un robo. El incidente terminó con tres adolescentes detenidos por la Policía. Los menores robaron varios elementos de la casa de un hombre.
Ocurrió en la madrugada del sábado en el Barrio Juana Manso. La Policía logró capturarlos en el lugar y recuperar los objetos robados.
Según informaron fuentes de la Subcomisaría Villa Hipódromo, los jóvenes, de 15 y 16 años, ingresaron a una vivienda del barrio y sustrajeron varios objetos de valor, entre ellos dinero en efectivo, prendas de vestir, perfumes y licor.
El dueño de la casa, un hombre de 62 años, denunció el hecho de inmediato, y personal policial logró detener a los menores en el lugar, recuperando todos los elementos robados, que quedaron secuestrados como prueba.
El caso quedó a cargo del Juzgado de Menores en turno, que impartió las directivas correspondientes para el seguimiento del hecho.