Volvieron a prohibir una famosa pasta dental: en San Juan ordenaron retirarla hace pocos meses

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) recordó la prohibición de la pasta dental Colgate Total Clean Mint , producto que había sido denunciado por provocar reacciones adversas en los consumidores. A pesar de haber sido retirado del mercado argentino, el organismo sanitario informó que continúan registrándose casos aislados.

Catalogado como cosmético, el dentífrico “no presenta actividad terapéutica que justifique la aceptación de efectos adversos”, señalaron desde ANMAT, que ordenó que no pueda comercializarse ni utilizarse bajo ninguna presentación, tamaño o lote. El antecedente más grave se registró en Brasil, donde se notificaron más de 11.500 casos relacionados con la misma fórmula y planta elaboradora que la distribuida en Argentina.

En San Juan, la alerta llegó a fines de julio, cuando Defensa al Consumidor recorrió supermercados y mayoristas para retirar el producto. Según informó la titular del organismo, Fabiana Carrizo, todavía se detectan unidades en góndolas, en parte por desconocimiento de algunos vendedores sobre la normativa.

Por eso, instó a los vecinos a denunciar cualquier presencia del dentífrico a los teléfonos 4306408 o al correo [email protected]

Hasta ese momento, no se registraron casos de lesiones en la provincia, pero la recomendación es suspender de inmediato su uso y, en caso de presentar ampollas, aftas, ardor o inflamación en la cavidad bucal, reportar los efectos adversos mediante el formulario de cosmetovigilancia de ANMAT o al mail [email protected]