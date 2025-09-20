sábado 20 de septiembre 2025

Volvieron a prohibir una famosa pasta dental: en San Juan ordenaron retirarla hace pocos meses

La ANMAT reiteró la prohibición de la crema dental Colgate Total Clean Mint tras nuevos reportes de efectos adversos. En la provincia, Defensa al Consumidor sigue con el operativo de retiro en los comercios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) recordó la prohibición de la pasta dental Colgate Total Clean Mint, producto que había sido denunciado por provocar reacciones adversas en los consumidores. A pesar de haber sido retirado del mercado argentino, el organismo sanitario informó que continúan registrándose casos aislados.

Afirman que la pasta dental prohibida por ANMAT aún se puede encontrar en algunos locales en San Juan.
La pasta dental prohibida se sigue vendiendo en la provincia: ¿hay casos de sanjuaninos afectados?
Un oftalmólogo sanjuanino explica cómo funcionan las gotas que permiten dejar de usar anteojos: pros y contras. video
Un oftalmólogo sanjuanino explica cómo funcionan las revolucionarias gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos?

Catalogado como cosmético, el dentífrico “no presenta actividad terapéutica que justifique la aceptación de efectos adversos”, señalaron desde ANMAT, que ordenó que no pueda comercializarse ni utilizarse bajo ninguna presentación, tamaño o lote. El antecedente más grave se registró en Brasil, donde se notificaron más de 11.500 casos relacionados con la misma fórmula y planta elaboradora que la distribuida en Argentina.

En San Juan, la alerta llegó a fines de julio, cuando Defensa al Consumidor recorrió supermercados y mayoristas para retirar el producto. Según informó la titular del organismo, Fabiana Carrizo, todavía se detectan unidades en góndolas, en parte por desconocimiento de algunos vendedores sobre la normativa.

Por eso, instó a los vecinos a denunciar cualquier presencia del dentífrico a los teléfonos 4306408 o al correo [email protected]

Hasta ese momento, no se registraron casos de lesiones en la provincia, pero la recomendación es suspender de inmediato su uso y, en caso de presentar ampollas, aftas, ardor o inflamación en la cavidad bucal, reportar los efectos adversos mediante el formulario de cosmetovigilancia de ANMAT o al mail [email protected]

