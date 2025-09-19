Estos son los recorridos de RedTulum durante el FestiJoven 2025

Los desvíos, línea por línea
Ida: desde intersección de calle Las Heras y Avenida Libertador, Av. Libertador y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.
Vuelta: desde intersección de calles 25 de Mayo y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, recorrido habitual desde este último punto.
Paradas en Las Heras y Laprida, y en Av. Libertador antes de Las Heras.
Ida: desde Av. Libertador a intersección con calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.
Vuelta: desde intersección de calles 25 de Mayo y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, recorrido habitual desde este último punto.
Paradas en Las Heras y Laprida, y en Av. Libertador antes de Las Heras.
Ida: desde intersección de calle Las Heras y Avenida Libertador, Av. Libertador y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.
Vuelta: desde intersección de calles 25 de Mayo y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, recorrido habitual desde este último punto.
Paradas en Las Heras y Laprida, y en Av. Libertador antes de Las Heras.
Ida: desde intersección de calle Las Heras y Avenida Libertador, Av. Libertador y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.
Vuelta: desde intersección de calles 25 de Mayo y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, recorrido habitual desde este último punto.
Paradas en Las Heras y Laprida, y en Av. Libertador antes de Las Heras.
Ida: desde Av. Libertador a intersección con calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.
Vuelta: desde intersección de calles 25 de Mayo y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, recorrido habitual desde este último punto.
Paradas en Av. Libertador entre Av. España y calle Las Heras, y en Av. Libertador antes de Las Heras.
Ida: Desde Av. Libertador a intersección con calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.
Parada en Av. Libertador entre Av. España y calle Las Heras.
Vuelta: desde calle 25 de Mayo a a intersección con calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, Av. España en intersección con calle Laprida, Laprida a intersección con calle Salta, Salta a intersección con calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.
Parada en Av. Libertador antes de Las Heras.
Ida: Desde Av. Libertador a intersección con calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.
Parada en Av. Libertador entre Av. España y calle Las Heras.
Vuelta: desde calle 25 de Mayo a a intersección con calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, Av. España en intersección con calle Laprida, Laprida a intersección con calle Salta, Salta a intersección con calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.
Parada en Av. Libertador antes de Las Heras.
Desde calle Las Heras a intersección con Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, Av. España en intersección con calle Laprida, Laprida a intersección con calle Salta, Salta a intersección con Pedro Echagüe, Pedro Echagüe y 25 de Mayo, 25 de Mayo y Las Heras, recorrido habitual desde este último punto.
Paradas en intersección de calles Las Heras y Maipú, y San Luis antes de Av. Alem
Desde calles Laprida y Salta, Salta y Pedro Echagüe, Pedro Echagüe y 25 de Mayo, 25 de Mayo y Las Heras, recorrido habitual desde este último punto.
Paradas en Salta entre Laprida y Av. Libertador, y en Av. Libertador pasando calle Las Heras.
Desde Av. Libertador a calle Salta, Salta a intersección con Pedro Echagüe, Pedro Echagüe y 25 de Mayo, 25 de Mayo y Las Heras, recorrido habitual desde este último punto.
Paradas en intersección de calles Las Heras y Maipú, Av. España antes de San Luis, y Av. Libertador entre Av. España y Salta.
Por Av. Libertador hasta intersección con calle Las Heras, efectuando la vuelta por Av. Libertador.
Parada en Av. Libertador entre Av. España y Las Heras.