Estos son los recorridos de RedTulum durante el FestiJoven 2025

El Ministerio de Gobierno, a través de su Dirección de Coordinación de RedTulum , comunicó los desvíos que se llevarán a cabo sobre varias líneas del servicio de colectivos, a fin de facilitar la llegada y acceso de los asistentes al FestiJoven 2025 , que se celebrará en el Parque de Mayo el 21 de septiembre desde las 11 horas.

Patrimonio Gendarmes hallaron petroglifos y fragmentos de vasijas en Calingasta tras una denuncia en redes sociales

Patrimonio Vandalizaron con aerosol el Monumento al Deporte, símbolo histórico de San Juan

En total, 11 líneas verán una modificación temporal en sus recorridos habituales durante la jornada del domingo 21, que afectarán puntualmente su trayectoria sobre las calles 25 de Mayo y Las Heras, en las zonas aledañas al Parque de Mayo.

Los desvíos, línea por línea

Línea 100:

Ida: desde intersección de calle Las Heras y Avenida Libertador, Av. Libertador y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.

Vuelta: desde intersección de calles 25 de Mayo y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, recorrido habitual desde este último punto.

Paradas en Las Heras y Laprida, y en Av. Libertador antes de Las Heras.

54798359629_4e993183af_c

Línea 101

Ida: desde Av. Libertador a intersección con calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.

Vuelta: desde intersección de calles 25 de Mayo y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, recorrido habitual desde este último punto.

Paradas en Las Heras y Laprida, y en Av. Libertador antes de Las Heras.

54798375623_d26fc1c4fe_c

Línea 122:

Ida: desde intersección de calle Las Heras y Avenida Libertador, Av. Libertador y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.

Vuelta: desde intersección de calles 25 de Mayo y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, recorrido habitual desde este último punto.

Paradas en Las Heras y Laprida, y en Av. Libertador antes de Las Heras.

54798375543_c1b50cb8d7_c

Línea 125:

Ida: desde intersección de calle Las Heras y Avenida Libertador, Av. Libertador y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.

Vuelta: desde intersección de calles 25 de Mayo y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, recorrido habitual desde este último punto.

Paradas en Las Heras y Laprida, y en Av. Libertador antes de Las Heras.

54797271142_312bff381c_c

Línea 126:

Ida: desde Av. Libertador a intersección con calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.

Vuelta: desde intersección de calles 25 de Mayo y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, recorrido habitual desde este último punto.

Paradas en Av. Libertador entre Av. España y calle Las Heras, y en Av. Libertador antes de Las Heras.

54797268882_458bc46399_c

Línea 141:

Ida: Desde Av. Libertador a intersección con calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.

Parada en Av. Libertador entre Av. España y calle Las Heras.

54798122736_6eb24053ee_c

Vuelta: desde calle 25 de Mayo a a intersección con calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, Av. España en intersección con calle Laprida, Laprida a intersección con calle Salta, Salta a intersección con calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.

Parada en Av. Libertador antes de Las Heras.

54797266162_9544edffff_c

Línea 142:

Ida: Desde Av. Libertador a intersección con calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.

Parada en Av. Libertador entre Av. España y calle Las Heras.

54798370538_37ced73868_c

Vuelta: desde calle 25 de Mayo a a intersección con calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, Av. España en intersección con calle Laprida, Laprida a intersección con calle Salta, Salta a intersección con calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.

Parada en Av. Libertador antes de Las Heras.

54798370528_b1375dac73_c

Línea 102:

Desde calle Las Heras a intersección con Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, Av. España en intersección con calle Laprida, Laprida a intersección con calle Salta, Salta a intersección con Pedro Echagüe, Pedro Echagüe y 25 de Mayo, 25 de Mayo y Las Heras, recorrido habitual desde este último punto.

Paradas en intersección de calles Las Heras y Maipú, y San Luis antes de Av. Alem

54797271137_ee9fc8f156_c

Línea 300:

Desde calles Laprida y Salta, Salta y Pedro Echagüe, Pedro Echagüe y 25 de Mayo, 25 de Mayo y Las Heras, recorrido habitual desde este último punto.

Paradas en Salta entre Laprida y Av. Libertador, y en Av. Libertador pasando calle Las Heras.

54798356429_8ee881e7a5_c

Línea 405:

Desde Av. Libertador a calle Salta, Salta a intersección con Pedro Echagüe, Pedro Echagüe y 25 de Mayo, 25 de Mayo y Las Heras, recorrido habitual desde este último punto.

Paradas en intersección de calles Las Heras y Maipú, Av. España antes de San Luis, y Av. Libertador entre Av. España y Salta.

54798356399_56ceee6f33_c

Línea 420:

Por Av. Libertador hasta intersección con calle Las Heras, efectuando la vuelta por Av. Libertador.

Parada en Av. Libertador entre Av. España y Las Heras.