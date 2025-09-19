viernes 19 de septiembre 2025

Estos son los recorridos de RedTulum durante el FestiJoven 2025

El servicio de transporte público efectuará varias modificaciones temporales durante la jornada del domingo 21 de septiembre para facilitar el acceso al festejo por el Día de la Primavera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
REDTULUM.jpg

El Ministerio de Gobierno, a través de su Dirección de Coordinación de RedTulum, comunicó los desvíos que se llevarán a cabo sobre varias líneas del servicio de colectivos, a fin de facilitar la llegada y acceso de los asistentes al FestiJoven 2025, que se celebrará en el Parque de Mayo el 21 de septiembre desde las 11 horas.

En total, 11 líneas verán una modificación temporal en sus recorridos habituales durante la jornada del domingo 21, que afectarán puntualmente su trayectoria sobre las calles 25 de Mayo y Las Heras, en las zonas aledañas al Parque de Mayo.

Los desvíos, línea por línea

  • Línea 100:

Ida: desde intersección de calle Las Heras y Avenida Libertador, Av. Libertador y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.

Vuelta: desde intersección de calles 25 de Mayo y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, recorrido habitual desde este último punto.

Paradas en Las Heras y Laprida, y en Av. Libertador antes de Las Heras.

54798359629_4e993183af_c
  • Línea 101

Ida: desde Av. Libertador a intersección con calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.

Vuelta: desde intersección de calles 25 de Mayo y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, recorrido habitual desde este último punto.

Paradas en Las Heras y Laprida, y en Av. Libertador antes de Las Heras.

54798375623_d26fc1c4fe_c
  • Línea 122:

Ida: desde intersección de calle Las Heras y Avenida Libertador, Av. Libertador y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.

Vuelta: desde intersección de calles 25 de Mayo y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, recorrido habitual desde este último punto.

Paradas en Las Heras y Laprida, y en Av. Libertador antes de Las Heras.

54798375543_c1b50cb8d7_c
  • Línea 125:

Ida: desde intersección de calle Las Heras y Avenida Libertador, Av. Libertador y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.

Vuelta: desde intersección de calles 25 de Mayo y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, recorrido habitual desde este último punto.

Paradas en Las Heras y Laprida, y en Av. Libertador antes de Las Heras.

54797271142_312bff381c_c
  • Línea 126:

Ida: desde Av. Libertador a intersección con calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.

Vuelta: desde intersección de calles 25 de Mayo y calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, recorrido habitual desde este último punto.

Paradas en Av. Libertador entre Av. España y calle Las Heras, y en Av. Libertador antes de Las Heras.

54797268882_458bc46399_c
  • Línea 141:

Ida: Desde Av. Libertador a intersección con calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.

Parada en Av. Libertador entre Av. España y calle Las Heras.

54798122736_6eb24053ee_c

Vuelta: desde calle 25 de Mayo a a intersección con calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, Av. España en intersección con calle Laprida, Laprida a intersección con calle Salta, Salta a intersección con calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.

Parada en Av. Libertador antes de Las Heras.

54797266162_9544edffff_c
  • Línea 142:

Ida: Desde Av. Libertador a intersección con calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.

Parada en Av. Libertador entre Av. España y calle Las Heras.

54798370538_37ced73868_c

Vuelta: desde calle 25 de Mayo a a intersección con calle Ramón y Cajal, Ramón y Cajal y Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, Av. España en intersección con calle Laprida, Laprida a intersección con calle Salta, Salta a intersección con calle 25 de Mayo, recorrido habitual desde este último punto.

Parada en Av. Libertador antes de Las Heras.

54798370528_b1375dac73_c
  • Línea 102:

Desde calle Las Heras a intersección con Av. Libertador, Av. Libertador y Av. España, Av. España en intersección con calle Laprida, Laprida a intersección con calle Salta, Salta a intersección con Pedro Echagüe, Pedro Echagüe y 25 de Mayo, 25 de Mayo y Las Heras, recorrido habitual desde este último punto.

Paradas en intersección de calles Las Heras y Maipú, y San Luis antes de Av. Alem

54797271137_ee9fc8f156_c
  • Línea 300:

Desde calles Laprida y Salta, Salta y Pedro Echagüe, Pedro Echagüe y 25 de Mayo, 25 de Mayo y Las Heras, recorrido habitual desde este último punto.

Paradas en Salta entre Laprida y Av. Libertador, y en Av. Libertador pasando calle Las Heras.

54798356429_8ee881e7a5_c
  • Línea 405:

Desde Av. Libertador a calle Salta, Salta a intersección con Pedro Echagüe, Pedro Echagüe y 25 de Mayo, 25 de Mayo y Las Heras, recorrido habitual desde este último punto.

Paradas en intersección de calles Las Heras y Maipú, Av. España antes de San Luis, y Av. Libertador entre Av. España y Salta.

54798356399_56ceee6f33_c
  • Línea 420:

Por Av. Libertador hasta intersección con calle Las Heras, efectuando la vuelta por Av. Libertador.

Parada en Av. Libertador entre Av. España y Las Heras.

54797268662_e6957c4e96_c
