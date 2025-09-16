Briatore, otra vez con Franco Colapinto; "Estamos invirtiendo mucho"

El italiano Flavio Briatore , asesor principal de Alpine, realizó una profunda autocrítica acerca del desempeño de su equipo, que marcha último en el campeonato de Constructores y es la casa del argentino Franco Colapinto , pero confirmó que continuará en la Fórmula 1 y fue optimista: “Estamos invirtiendo mucho en el coche de 2026”.

En primer lugar, el consejero de 75 años reflexionó: “Quizás cometimos un error al no implementar actualizaciones desde el principio de la temporada, y ahora lo estamos pagando. Al mismo tiempo, entre diez y quince coches están a tres décimas de diferencia. Sabemos que estamos muy por detrás en potencia y en motor, pero por eso queremos olvidarnos de este año rápidamente”, en el sitio neerlandés Formule1.NL.

Por otro lado, el empresario europeo destacó la llegada de François Provost como nuevo director ejecutivo de la marca francesa: “Lo conozco muy bien, él está entusiasmado. Nuestro presidente, Jean-Dominique Senard, también es un firme defensor de la Fórmula 1. Renault quiere seguir en la categoría”.

A continuación, se refirió al regreso del ingeniero británico Steve Nielsen, quien comandó al equipo durante sus años de esplendor: “Es una buena noticia. Necesitamos a alguien como él, un director de equipo. Espero que tome las riendas de principio a fin”.

Alpine dejará de utilizar motores Renault para la siguiente campaña y comprará unidades de potencias producidas por Mercedes. Briatore explicó que necesitan “mejores resultados el año que viene”, aunque ya anticipó un problema: “El reglamento sigue siendo difícil de interpretar”.

La estructura gala marcha última y acumula 20 puntos (todos sumados por Gasly) en el torneo por equipos, 24 menos que Haas, que se sitúa novena. El próximo viernes iniciará el Gran Premio de Azerbaiyán.