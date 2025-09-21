domingo 21 de septiembre 2025

Paren en Off

Un día en la vida de Noelia Herrera, candidata a diputada nacional: su marca personal, estar siempre "de punta en blanco"

Noelia Herrera reveló cómo combina su trabajo en estética, su rutina de maquillaje y las actividades del partido en un día ajetreado como candidata a diputada nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-15 at 8.17.52 PM

Noelia Herrera, candidata a diputada nacional en segundo término por Evolución Liberal, abrió las puertas de su rutina diaria en un mano a mano con el equipo de Paren en Off, el especial de Tiempo Streaming para las Elecciones Legislativas 2025.

La jornada de Herrera comienza muy temprano, a las 5:45 horas, dedicando aproximadamente una hora a su preparación personal. La candidata señaló que su marca registrada es estar siempre arreglada, un hábito que combina con su trabajo en una estética, donde se especializa en micropigmentación y maquillaje. “Mi fuerte es el make up; me gusta que cada detalle esté impecable”, aseguró.

Por la tarde, Herrera centra su tiempo en las actividades del partido, combinando sus responsabilidades profesionales con su compromiso político. La candidata destacó que mantener un equilibrio entre su trabajo, la política y la vida personal requiere planificación y disciplina, pero es fundamental para cumplir con todas sus responsabilidades.

