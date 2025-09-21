domingo 21 de septiembre 2025

Torneo Clausura

En la Bombonera, Boca recibe a Central Córdoba: hora, formaciones y por dónde verlo

Boca llega al duelo tras encadenar victorias importantes, buscando mantener su buen momento y escalar posiciones en la tabla. Juegan desde las 21.15.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En la Bombonera, Boca recibe a Central Córdoba: hora, formaciones y por dónde verlo

En la Bombonera, Boca recibe a Central Córdoba: hora, formaciones y por dónde verlo

Boca Juniors enfrentará este domingo desde las 21.15 a Central Córdoba en La Bombonera, en un partido clave del Torneo Clausura 2025. Tras atravesar una de sus peores rachas históricas con 12 partidos sin ganar, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo llega motivado tras tres victorias consecutivas y un empate ante Rosario Central que le dio respiro en la tabla.

El Xeneize se ubica tercero en la Zona A con 13 puntos y se mantiene segundo en la Tabla Anual con 46 unidades, igual que Central Córdoba, aunque el equipo santiagueño tiene un partido menos disputado. Este factor es determinante de cara a la lucha por el Torneo Clausura y la clasificación a las copas internacionales del próximo año.

En el último partido, Boca igualó 1-1 con Rosario Central, en un duelo destacado por el enfrentamiento entre los campeones del mundo Ángel Di María y Leandro Paredes. Previamente, el equipo había derrotado a Independiente Rivadavia (3-0), Banfield (2-0) y Aldosivi (2-0), mostrando un repunte en su rendimiento, con Paredes como figura clave en el mediocampo.

Para el duelo frente a Central Córdoba, Russo mantendrá el esquema 4-4-2, pero con dos modificaciones: Agustín Marchesín regresará al arco reemplazando a Leandro Brey, y Milton Giménez será el reemplazo de Edinson Cavani, quien sufrió una distensión en el psoas derecho y quedó fuera del partido.

Por su parte, Central Córdoba llega con un registro similar en el Clausura: tres victorias, cuatro empates y una derrota. Aunque se ubica un puesto por debajo de Boca por diferencia de gol, el equipo dirigido por Omar De Felippe ha mostrado capacidad de sumar puntos fuera de casa y buscará recuperarse para seguir siendo protagonista.

Formaciones confirmadas:

  • Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

  • Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Datos del partido:

  • Hora: 21.15

  • TV: ESPN Premium

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez

  • Estadio: La Bombonera

