Milei defendió a Karina y negó haber sido advertido sobre las coimas en ANDIS

Tras el arranque formal de la campaña en Córdoba, Javier Milei volvió a poner en primer plano a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y rechazó de plano las acusaciones que la vinculan con las supuestas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Paren en Off Así se prepara Paola Díaz para un día de campaña: su rutina diaria y secretos para recorrer Calingasta, la tierra a la que volvió después de 25 años

“Karina siempre estuvo conmigo en los peores momentos y hoy sigue remando igual que Santiago Caputo y el resto del equipo. Nadie baja los brazos”, afirmó el mandatario en diálogo con Radio Mitre, donde también aseguró que nunca recibió advertencias del exfuncionario Diego Spagnuolo. “Si lo hubiera hecho, le habría volado la cabeza”, lanzó.

Milei desestimó además la lógica de los presuntos sobornos relatados en los audios: “Si alguien quisiera quedarse con una caja, ¿se quedaría con un 3% pudiendo quedarse con el 100%?”, ironizó. Y advirtió que los ataques a su hermana son intentos de desestabilización: “Meterse con Karina es como meterse con mis perros o mis hijos”.

En medio de la disputa electoral y tras el golpe en Buenos Aires, el jefe de Estado envió una señal al expresidente Mauricio Macri. Dijo que no mantiene diálogo fluido, pero que las “puertas no están cerradas” y que, llegado el momento, ambos sabrán “de qué lado de la historia estar”.

Consultado sobre la dolarización, Milei matizó las expectativas y explicó que el proceso depende de la adecuación del sistema financiero, lo que podría llevar hasta cuatro años. Reiteró que cualquier avance en esa dirección requerirá una consulta popular y financiamiento externo. También admitió que la suba del dólar puede trasladarse a los precios, aunque la diferenció de una inflación estructural: “Son saltos transitorios que luego se corrigen”.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente criticó los aumentos salariales en el Senado, denunció la violencia en la caravana de Lomas de Zamora y reafirmó que no permitirá desvíos en la meta de equilibrio fiscal. “Es fácil prometer, lo difícil es pagar”, sentenció.