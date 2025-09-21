Unión dio el golpe de visitante y se afirma como líder del Torneo Clausura de la LSF

El Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol (LSF) tuvo este fin de semana encuentros cargados de emociones, goles y resultados que empiezan a definir la tabla de posiciones en Primera y Cuarta. En Villa Obrera, Unión se impuso 2-1 ante el local con goles de Héctor Pérez y Lucas Flores.