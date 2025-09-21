domingo 21 de septiembre 2025

Torneo Clausura

Unión dio el golpe de visitante y se afirma como líder del Torneo Clausura de la LSF

El equipo rawsino se llevó un triunfo clave ante Villa Obrera y mantiene la cima de la tabla de posiciones, mientras los demás equipos luchan por escalar posiciones en las distintas categorías.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto archivo

El Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol (LSF) tuvo este fin de semana encuentros cargados de emociones, goles y resultados que empiezan a definir la tabla de posiciones en Primera y Cuarta. En Villa Obrera, Unión se impuso 2-1 ante el local con goles de Héctor Pérez y Lucas Flores.

Otros resultados destacados: Desamparados ganó 1-0 como visitante ante Peñarol, con gol de Franco Lepe, mientras que Trinidad venció 2-1 a Sarmiento, y Carpintería se llevó los tres puntos de Aberastain con un ajustado 2-1. Marquesado aplastó 5-0 a Árbol Verde, mostrando su poder ofensivo, y en Villa Obrera, Juventud Zondina superó 1-0 a Atenas.

Resultados completos – Primera y Cuarta:

  • López Pelaez 1-1 Minero

  • Trinidad 2-1 Sarmiento

  • Aberastain 1-2 Carpintería

  • 9 de Julio 2-1 San Lorenzo

  • Colon 1-0 Alianza

  • Marquesado 5-0 Árbol Verde

  • Villa Obrera 1-2 Unión

  • Juventud Zondina 1-0 Atenas

  • Peñarol 0-1 Desamparados

Dejá tu comentario

