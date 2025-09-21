Unión dio el golpe de visitante y se afirma como líder del Torneo Clausura de la LSF

El Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol (LSF) tuvo este fin de semana encuentros cargados de emociones, goles y resultados que empiezan a definir la tabla de posiciones en Primera y Cuarta. En Villa Obrera, Unión se impuso 2-1 ante el local con goles de Héctor Pérez y Lucas Flores.
Otros resultados destacados: Desamparados ganó 1-0 como visitante ante Peñarol, con gol de Franco Lepe, mientras que Trinidad venció 2-1 a Sarmiento, y Carpintería se llevó los tres puntos de Aberastain con un ajustado 2-1. Marquesado aplastó 5-0 a Árbol Verde, mostrando su poder ofensivo, y en Villa Obrera, Juventud Zondina superó 1-0 a Atenas.
Resultados completos – Primera y Cuarta:
-
López Pelaez 1-1 Minero
-
Trinidad 2-1 Sarmiento
-
Aberastain 1-2 Carpintería
-
9 de Julio 2-1 San Lorenzo
-
Colon 1-0 Alianza
-
Marquesado 5-0 Árbol Verde
-
Villa Obrera 1-2 Unión
-
Juventud Zondina 1-0 Atenas
-
Peñarol 0-1 Desamparados
