El legado de una campeona: con solo 13 años, la hija de Ceci Román ya rompe esquemas en las pasarelas del fisicoculturismo

A sus 13 años, Ana ya empezó a escribir su propia historia dentro del fisicoculturismo . Pero no se trata de la imagen clásica del músculo, sino de una categoría específica y novedosa que combina fuerza, acrobacia y expresión corporal: el fitness coreográfico athletic, una puerta de entrada al deporte desde la infancia que empieza a marcar terreno en el país. La pequeña se animó a la pasarela y ahora entrena y compite junto a Ceci Román , su mamá y compañera de pista.

Ana es hija de Cecilia, profesora de educación física, exboxeadora, artista y ahora fisicoculturista, quien hoy comparte entrenamientos y sueños con su hija. Juntas forman un equipo donde el conocimiento técnico de una y la frescura creativa de la otra se combinan para enfrentar las competencias. "La acompañé en un viaje que ella (Ceci) competía en Buenos Aires y ahí vi a una chica que recién estaba empezando; me gustó lo que era, que es como hacer acrobacia, se trata de fuerza, de tener flexibilidad y todo eso, entonces me gustó", contó la pequeña a Tiempo de San Juan.

image

El espacio de entrenamiento lo encontraron en NAHNU, una academia de danzas de Chimbas, que les abrió las puertas para practicar en un lugar con espejos y libertad de movimiento. Los ensayos suelen darse los fines de semana, cuando ambas pueden coordinar sus tiempos por el trabajo y la escuela, y así y dedicarle horas a perfeccionar rutinas.

"Es una disciplina que te enseña a cuidar la alimentación, a cuidar el cuerpo y el descanso", aportó Ceci Román, sobre esta disciplina que ahora las tiene en competencia y preparando nuevos desafíos.

image

En un contexto donde las pantallas capturan la atención de los más chicos, Ana encontró en este deporte una forma de conectar con su cuerpo, con el esfuerzo y la constancia. Y también, con la posibilidad de expresarse a través del movimiento.

Por su parte, Cecilia, con años de experiencia en el deporte y una carrera forjada en el ring, celebra este nuevo camino. Siempre incentivó a sus hijos a elegir su propia pasión; Ana eligió otra ruta del boxeo, pero no por eso están lejos. Al contrario: entrenan, se acompañan y se inspiran mutuamente. "Es divertido entrenar con ella porque hay confianza y me puede enseñar bien. Es distinto esto al ring y estoy explorando todavía", cerró Ana.

Embed - La nueva pasión de Cecilia Román, que ahora comparte con su hija

Ceci Román, la sanjuanina que dejó el boxeo por una lesión y hoy se luce en el fisicoculturismo

Lejos del cuadrilátero y teniendo el arte como pasatiempo, la deportista sanjuanina se volcó a las competencias de Fisicoculturismo y Fitness Natural. Ya rompió el hielo con su primera presentación en una pasarela de Buenos Aires y no se pone techo: "Quiero competir a nivel internacional". Fue segundo puesto en la categoría Classic Woman y obtuvo un trofeo a la mejor posadora del torneo. Tremendo.

No hay límites para Cecilia Román, la sanjuanina que muchos años estuvo dentro del boxeo. Una lesión la sacó por completo del ring y decidió dar un giro de 180 grados con su vida deportiva. Más tiempo haciendo pesa, comiendo súper sano y pocas caminatas, así vive hoy la ex púgil que se pone traje de baño y sale a hacer Fisicoculturismo Natural a la pasarela.

image

"Quiero empezar a lograr metas y competir internacionalmente", aseguró Román a Tiempo de San Juan. No hace mucho que se encuentra dentro de este mundo y su próximo objetivo está más que claro.

Ceci tuvo que dejar el boxeo por una lesión en el metatarso, lo que le impidió que pudiera correr, base importante en el entrenamiento del deporte de los guantes. Lejos de frustrarse, lo convirtió en un trampolín para florecer y encontrarse en un mundo muy distinto.

"Richard Meloni, un entrenador que tuve en Buenos Aires, me hizo conocer este mundo. Juntos hicimos bastantes trabajos de pesa cuando entrenaba para el boxeo y me encontré sin querer con varios beneficios. Un día charlando me dijo que podía dedicarme al fisicoculturismo y me quedó eso dando vueltas. Hoy puedo decir que se concreta, es todo nuevo para mí".

La ex boxeadora le explicó a Tiempo de San Juan que eligió el Fisicoculturismo Natural porque fue el que más se adaptó a su estilo de vida. Fuera de las exigencias del boxeo y los entrenamientos doble turno, dijo que todo se redujo y que los procesos son más lentos. "Para esto entreno una hora y media por día de lunes a viernes. Lo demás es cuidados, descansar y seguir una dieta. Al ser un proceso lento, influye mucho la alimentación. Hay que tener mucha disciplina para obtener resultados". Si bien el boxeo le sirvió de base, dice que con los músculos que tiene no le alcanza para competir: "Tengo que trabajar mucha pierna y eso lleva años de trabajo. Lo bueno que es un deporte longevo, mientras más años tenés en esto, más músculo generás".

image

"En este tipo de competencias, ahora no necesitas usar zapatos aguja de 12 centímetros como era antes. Yo nunca usé tampoco. En esta categoría es modelando descalza y se busca ahí, la mayor cantidad de músculos y y todo es natural. No es como la gente piensa, en la que ve una revista con músculos explotados, acá todo es natural, a base de entrenamiento y buena alimentación", se refirió, haciendo referencia a la diferencia con el fisicoculturismo en el que se usan suplementos para ayudar a la masa muscular.

Por último, Román fue directa: "Quiero competir de forma internacional". Si bien no es un camino fácil y lleva tiempo como todo proceso, no se pone límites y sueña con hacer historia en el mundo de las pesas y la musculatura.

"Mi objetivo es sacar la mejor versión del fisicoculturismo y si eso me alcanza para salir del país, lo quiero hacer. Tengo tiempo para lograr esa meta y competir internacionalmente", cerró la sanjuanina.

Cómo fue el debut de Cecilia Román en el Fisicoculturismo:

La competencia reunió a los deportistas el domingo 14 de julio en Buenos Aires, por la Copa Argentina. El evento fue organizado por FINDA fisicoculturismo y fitness natural y allí estuvo Ceci Román, dando su presente en esta nueva etapa que seguramente le dará muchas alegrías. La sanjuanina expresó su alegría en las redes sociales: "Dimos el paso más difícil y lo logramos".

"Y pasó mi debut en Fisicoculturismo y Fitness Natural. Nervios, ansiedad, miedo, alegría, adrenalina, felicidad y todas las ganas de querer vivirlo. Mucho aprendizaje, experiencias enriquecedoras con otros competidores en un torneo increíble como lo fue la Copa Argentina organizada por @finda_argentina.

image

El mejor premio como atleta/deportista es superar los objetivos que me propuse, superarme a mí misma, saliendo de mi zona de confort y saber que si uno se lo propone, se enfoca y trabaja, es capaz.

Logramos un segundo puesto en la categoría Classic Woman y un trofeo a la mejor posadora del torneo. Feliz y agradecida con todas las personas que formaron parte y que siempre me alientan. En especial a mi familia, y a mi hijo Lucas que me acompañó y asistió.

Dimos el paso más difícil, comenzar... Lo logramos! Esto recién comienza. Gracias a todos por los mensajes y cariños".