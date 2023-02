La faceta oculta de Ceci Román: su pasión por el retrato y el dibujo

Una vez mi compañera me pidió que le dibujara a Enrique Iglesias y se lo dibujé, me pagó $3 pesos en aquél tiempo Una vez mi compañera me pidió que le dibujara a Enrique Iglesias y se lo dibujé, me pagó $3 pesos en aquél tiempo

La boxeadora y mamá de Lucas y Ana, afirmó que su pasión por el dibujo es una faceta que casi nadie conoce: "Solo lo sabe la gente muy cercana. Hace poco me animé a publicarlo en redes sociales porque la verdad que es una actividad secundaria que hago sin ningún fin más que el placer de hacerlo. Mis colegas me han pedido sus retratos".

Un sponsor me pidió que me dibuje para que lo ponga en su local y fue todo un desafío

Le apasiona el Arte Pop y el retrato: "Pinto y dibujo lo que me gusta, algunos los he hecho para regalar y otros los termino vendiendo. Cada trabajo es un desafío. Dibujar los gestos característicos de cada rostro en los retratos es lo que más detalle y tiempo me lleva y si conozco a la persona que estoy pintando aún más, se siente la presión".

Ceci comenta que todo esto es un procesos. Desde niña siempre le gustó dibujar pero nunca se le achicó al aprendizaje para hacerlo perfecto: "En cuanto a técnicas de pintura estoy aprendiendo, siempre dibujé y pinté con lo que aprendí en la escuela, después a través de tutoriales en internet y de a poco voy conociendo todo un mundo que tiene mucha cosas y es nuevo para mi".

"Como me gustaba dibujar averigüe para estudiar Diseño Gráfico o Arquitectura, pero un día pasaron repartiendo panfletos para el ingreso al profesorado de Educación Física y dije 'huy quiero estudiar esto'", aseguró Ceci sobre la cuenta pendiente con el dibujo.

La boxeadora se animó a mostrar su arte en las redes sociales y hasta se hizo un perfil de Instagram llamado cero.drawing, que es donde sube todo el material que realiza. El dibujo como cable a tierra.