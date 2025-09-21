El excampeon de la vuelta a San Juan se coronó el rey del crono en el Mundial de Ciclismo

El belga Remco Evenepoel , ex campeón de la Vuelta a San Juan y doble medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, volvió a dejar su sello en el Mundial de Ciclismo de Ruta al ganar la contrarreloj individual disputada este domingo en Ruanda , sobre un exigente recorrido de 40,6 kilómetros con 680 metros de desnivel acumulado .

Con su casco dorado a modo de corona, Evenepoel mostró una vez más por qué es considerado uno de los grandes especialistas contra el reloj. Fue el último en salir y desde el primer parcial impuso un ritmo demoledor: ya aventajaba en 44 segundos al mexicano Isaac del Toro en el primer punto de control.

La imagen que marcó la jornada fue cuando dobló a Tadej Pogaar en el tramo final, confirmando su dominio absoluto. Al cruzar la meta, registró un tiempo de 49:46, con una velocidad media de 48,94 km/h, sacando más de un minuto al australiano Jay Vine, segundo clasificado, mientras que el también belga Ilan van Wilder completó el podio a 2:36.

“Mantuve el ritmo sin llegar al límite… al final he ganado, que es lo más importante”, declaró Evenepoel tras la prueba, que significó su tercera victoria consecutiva en el Mundial contrarreloj, igualando el récord del australiano Michael Rogers y del alemán Tony Martin. Su objetivo ahora es claro: convertirse en el primero de la historia en lograr cuatro seguidas.

Sanjuaninos en el Mundial

La competencia en Ruanda también tendrá presencia argentina y, en particular, sanjuanina. Este lunes, en la contrarreloj Sub23, correrá Mateo Kalejman a las 10.26 hs, mientras que más temprano, a las 6 de la mañana, lo hará Delfina Dibella, representante femenina de la provincia en la cita mundialista.