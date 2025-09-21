Los sanjuaninos Chupa Oviedo, Dani Artero y Juanca Villavicencio, campeones en Portugal

Chupa Oviedo (primero arriba a la izquierda), Daniel Artero (tercero de izquierda a derecha arriba) y el arquero Juanca Villavicencio dejaron una vez más en alto el nivel del hockey sanjuanino en Portugal.

El hockey sobre patines de San Juan vuelve a dejar su huella en el plano internacional. En una destacada actuación, los hockistas sanjuaninos Chupa Oviedo , Daniel Artero y Juanca Villavicencio se consagraron campeones del 12° Torneo Taça Latina 2025 celebrado en la ciudad portuguesa de Moura.

Los experimentados jugadores, que se desempeñaron como refuerzos del equipo chileno Llano, demostraron su calidad y experiencia a lo largo de todo el campeonato dentro de la categoría +45. Su aporte fue fundamental para que el conjunto trasandino alcanzara la gloria en esta prestigiosa competición.

La consagración llegó en un emocionante partido final, en el que el equipo de Llano se impuso de forma contundente al equipo español Grado Hockey. El marcador de 4-0 refleja la superioridad del equipo sudamericano (también tomó parte el brasilero Alan Karam-, que dominó el encuentro de principio a fin, dejando en claro que eran los justos merecedores del título.

La presencia de Oviedo, Artero y Villavicencio no pasó desapercibida, siendo un claro ejemplo del talento y la tradición hockística de San Juan. Su participación como refuerzos en un equipo extranjero y la consecución del campeonato demuestran la capacidad de adaptación y el alto nivel de estos deportistas, que a pesar de los años, siguen dejando en alto el nombre del hockey sanjuanino a nivel mundial.