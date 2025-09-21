Mazazo en la Bombonera: Boca ganaba cómodo y se lo empataron al final

Boca lo tenía controlado. En la Bombonera y frente a su gente, ganaba por 2 a 0 y jugaba mejor que Central Córdoba. Sin embargo, en un descuido de la defensa, el visitante marcó el gol del descuento y ese fue el principio del final. Es que, a pesar de la ventaja, el Xeneize no supo manejar el resultado y, en otra jugada inesperada, lo cacheteó la igualdad de la visita.

Con un buen primer tiempo, que tuvo como una de sus figuras a Leandro Paredes, que fue capitán del arranque, los dirigidos por Miguel Ángel Russo se fueron al descanso 1-0 arriba tras el gol de Rodrigo Battaglia. A la segunda mitad, el equipo fluyó en el juego y el segundo tanto llegó por decantación, de la mano de Miguel Merentiel.

La hinchada, enloquecida, celebraba la victoria aprcial pues el local estaba más cerca del tercero, que el combinado de Santiago del Estero del achicar la distancia. No obstante, cual mazazo, en un pelotero en el área chica de Agustín Marchesín, sorprendió el gol de José Florentín, que de cabeza anticipó el autor del primer gol xeneize, Battaglia, que se confió en la marca.

Más allá del asombro, el combinado de Russo no supo cómo administrar el resultado a favor y, sin poder contener el envión que tomó el santiagueño, se volvió a lamentar con el empate de Iván Gómez, que ejecutó un disparo de larga distancia y se colgó en el ángulo. Así, selló el 2 a 2 que le impidió a Boca alcanzar lo más alto de la tabla anual.

El Ferroviario, que ya marcó un hito este año en su participación en la Copa Libertadores, apagó la fiesta en La Boca. Reaccionó a tiempo y el cojunto de Omar de Felipe se marchó con un punto, tras ir perdiendo durante la amyor parte del partido.

Si bien Boca llegaba con ilusiones de afianzar su crecimiento, la igualdad y de la manera en que ocurrió genera dudas, de cara a lo que resta del Torneo Clausura. La próxima fecha se medirá con Defensa y Justicia, el 27 de septiembre.