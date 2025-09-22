lunes 22 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Imágenes impactantes

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara

Un violento episodio de maltrato infantil quedó grabado en el celular de un conductor que no dudó en escrachar a la mujer que tira al piso a su hijo y hasta lo patea. Mirá las fuertes imágenes que generan repudio en las redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Maltrato infantil

Un violento episodio generó fuerte repudio en las redes sociales luego de ser publicado por un conductor que presenció una escena de maltrato infantil y no dudó el grabarla y subirla a Instagram.

Lee además
orrego entrego 376 computadoras a docentes de sarmiento y 25 de mayo e inauguro una escuela en cochagual
Visita

Orrego entregó 376 computadoras a docentes de Sarmiento y 25 de Mayo e inauguró una escuela en Cochagual
La escuela Ejército de los Andes, escenario de las últimas amenazas.
Educación

Cuáles son las medidas planeadas para los alumnos que protagonizaron hechos de violencia y amenazas de bomba en San Juan

Se trata de un perfil llamado @jgmotosracing que grabó el episodio en calle Santa Cruz y Mendoza, en Chimbas, y subió a sus redes el video que ya cosecha más de 19,800 reproducciones. En las imágenes se puede ver a una mujer embarazada que le da una brutal paliza a su hijo, un niño de unos 9 años que va caminando a su lado.

{41549402-07AF-4808-BC89-7DAA3820AABC}

Primero, lo toma del cabello, lo zamarrea y lo tira al piso, para luego patearlo cuando el menor ya está tirado e indefenso. Como si esto fuera poco, también sufre un golpe otro nene chiquito que acompañaba a la embarazada. Este diario, decidió no publicar el video en su totalidad para no vulnerar los derechos de los niños víctimas del maltrato.

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de mensajes de repudio que piden al automovilista que haga la denuncia en el 102 y otros que pidieron que los medios se hagan eco de las imágenes. "Ojalá este caso llegue al 102 y tomen y hagan lo que corresponda sobre esta situación", "Encima le pega al nene mas chiquito también? No me quiero imaginar como sufren esos niños en su casa, me parte el corazón como el nene se va queriendo escapar", "Denuncien", dicen algunos de los cientos de mensajes que tienen las dolorosas imágnes.

Seguí leyendo

Le crearon un perfil falso de Facebook a Monseñor Jorge Lozano

¿Sabías que la primavera en realidad empieza este martes?, mirá cómo será la nueva temporada en San Juan

La travesía de un profe para festejar con todos sus alumnos: 5 días de viaje y 233km recorridos en bici

Más de 20 millones de pesos, lo que se repartirá entre cinco sanjuaninos gracias al Loto y Quini 6

Operativo por el Día de la Primavera en San Juan: un solo hecho delictivo en los festejos del Parque de Mayo

A tres días del sorteo de viviendas del IPV, publicaron el padrón definitivo de inscriptos: entrá y miralo

Julián Femía: de la salsa al rock sin escalas y con la misma pasión

Los jóvenes y el dato en baja que registró la UNSJ durante los últimos 10 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
operativo por el dia de la primavera en san juan: un solo hecho delictivo en los festejos del parque de mayo
Balance "positivo"

Operativo por el Día de la Primavera en San Juan: un solo hecho delictivo en los festejos del Parque de Mayo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara
Imágenes impactantes

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso
Investigación

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras
En Capital

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario
Exclusivo

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario

Iba a juicio por una grave causa, se declaró culpable en un abreviado y lo sentenciaron a 12 años de cárcel
Tribunales

Iba a juicio por una grave causa, se declaró culpable en un abreviado y lo sentenciaron a 12 años de cárcel

Te Puede Interesar

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas
Megaoperativo federal

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
De musculosa, el actual presidente de la Mutual, Diego Pringles.
Panorama crítico

La Mutual Judicial, en rojo: un juicio laboral la tiene en jaque y subastó una oficina céntrica

Buscan el celular del ciclista que murió en Ullum: Sabemos que alguien lo tiene porque lo rastreamos
En las redes

Buscan el celular del ciclista que murió en Ullum: "Sabemos que alguien lo tiene porque lo rastreamos"

El antecedente local tras el vuelco en Mendoza: el día que en Médano de Oro llevaron carne ¡hasta en el techo de un auto!
Insólito recuerdo

El antecedente local tras el vuelco en Mendoza: el día que en Médano de Oro llevaron carne ¡hasta en el techo de un auto!

El Zonda vuelve a rugir: tras 6 años, reabre uno de los circuitos más emblemáticos del país
El oficial

El Zonda vuelve a rugir: tras 6 años, reabre uno de los circuitos más emblemáticos del país