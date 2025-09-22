Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara

Un violento episodio generó fuerte repudio en las redes sociales luego de ser publicado por un conductor que presenció una escena de maltrato infantil y no dudó el grabarla y subirla a Instagram.

Se trata de un perfil llamado @jgmotosracing que grabó el episodio en calle Santa Cruz y Mendoza, en Chimbas, y subió a sus redes el video que ya cosecha más de 19,800 reproducciones. En las imágenes se puede ver a una mujer embarazada que le da una brutal paliza a su hijo, un niño de unos 9 años que va caminando a su lado.

Primero, lo toma del cabello, lo zamarrea y lo tira al piso, para luego patearlo cuando el menor ya está tirado e indefenso. Como si esto fuera poco, también sufre un golpe otro nene chiquito que acompañaba a la embarazada. Este diario, decidió no publicar el video en su totalidad para no vulnerar los derechos de los niños víctimas del maltrato.

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de mensajes de repudio que piden al automovilista que haga la denuncia en el 102 y otros que pidieron que los medios se hagan eco de las imágenes. "Ojalá este caso llegue al 102 y tomen y hagan lo que corresponda sobre esta situación", "Encima le pega al nene mas chiquito también? No me quiero imaginar como sufren esos niños en su casa, me parte el corazón como el nene se va queriendo escapar", "Denuncien", dicen algunos de los cientos de mensajes que tienen las dolorosas imágnes.