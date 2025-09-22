¿Sabías que la primavera en realidad empieza este martes?, mirá cómo será la nueva temporada en San Juan

Aunque este domingo 21 de septiembre se celebró la llegada de la primavera , astronómicamente la nueva estación aún no llegó, sino que lo hará en la tarde este lunes 22. Pasado este lapso, qué se espera para la nueva temporada en San Juan, según los pronósticos del climatólogo sanjuanino Germán Poblete y el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A pesar de que tradicionalmente se celebra el 21 de septiembre como el inicio de la primavera, este año la estación comienza astronómicamente el lunes 22 a las 15:20, según explicó el climatólogo Germán Poblete. Esta diferencia entre el calendario y el movimiento real de los astros marca el comienzo de una temporada que, en San Juan, estará marcada por la inestabilidad.

“La primavera es un periodo de transición, donde distintas masas de aire luchan por imponerse. Esto genera una alta variabilidad térmica y en los vientos”, explicó Poblete.

¿Cómo viene la primavera sanjuanina este año?

De acuerdo con el especialista, ya se están sintiendo los efectos de las masas de aire subtropical, que irán ganando terreno hasta asentarse completamente entre noviembre y diciembre, dándole paso a condiciones más típicas del verano.

Sin embargo, los remanentes del invierno aún se hacen notar, sobre todo a través del viento Sur que, inesperadamente, ha tenido una presencia destacada en el mes de septiembre, con episodios intensos como el ocurrido el 10 de septiembre, cuando se registraron ráfagas de 43 km/h en Capital; o el de tres días después, con características similares.

Sin embargo, según resaltó Poblete, el viento Zonda ha brillado por su ausencia en el llano del Valle de Tulum durante septiembre, a excepción de un episodio fuerte registrado el 21 y 22 de agosto. Esto, para el experto, indica una posible demora en los procesos de Zonda, que podrían comenzar a presentarse a partir de ahora.

Temperaturas en ascenso… y más calor

En cuanto a las temperaturas, se espera que a partir de esta semana comiencen a ascender de forma sostenida, aunque con los vaivenes típicos de la estación. La primavera irá tomando características cada vez más similares al verano, especialmente hacia mediados de noviembre, cuando comienza el denominado “verano meteorológico”.

“Será una primavera con presencia de nubes convectivas, bastante calor, lucha de frentes con vientos variables y probablemente más cálida y seca de lo habitual”, adelantó Poblete. También será frecuente el “sol pleno” durante varios días.

Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su Pronóstico Climático Trimestral para septiembre, octubre y noviembre de 2025, que coincide con el análisis local.

En cuanto a precipitaciones, en la región de Cuyo —donde se encuentra San Juan— se espera un trimestre con lluvias normales o superiores a lo normal, aunque en términos generales San Juan suele mantenerse como una provincia seca en esta época.

Respecto a las temperaturas, el SMN prevé valores normales o superiores a los normales en toda la región de Cuyo, lo que refuerza la idea de una primavera más cálida que el promedio.