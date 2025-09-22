lunes 22 de septiembre 2025

Julián Femía: de la salsa al rock sin escalas y con la misma pasión

Lleva más de 20 años disfrutando del baile caribeño y de la energía con contagia la batería. En el día a día, la construcción en lo suyo. Imperdible charla

Por Jorge Balmaceda Bucci
Julián Femía, durante la charla en el ciclo Media Hora Entre Preguntas.

La intención era conocer un poco más de uno de los referentes máximos de la salsa en San Juan. Pero tras la simpatía de Julián Femía también se esconden un incansable baterista, un aplicado maestro mayor de obra y algunas sorpresas más.

En una cálida charla en Media Hora Entre Preguntas, Julián habló obviamente de su periplo sumergido en el ritmo caribeño, el cual lleva más de 20 años compartiendo a través de su academia de baile.

En el ida y vuelta apareció que también habita en él un rockero empedernido, que tuvo un fuerte resurgir en tiempos de pandemia y se mantiene a full dándole firma las baquetas. Todas estas actividades son su vía de escape al laburo diario, en el que Julián pone en juego sus conocimientos y experiencia como jefe mayor de obra en diferentes proyectos.

Pero no todo termina ahí porque también lleva adelante una movida muy particular, donde se convierte en una suerte de coach de momentos cruciales dentro de una fiesta.

Mirá la entrevista completa de Julián Femía en Media Hora Entre Preguntas

Embed - MEDIA HORA ENTRE PREGUNTAS CON JULIÁN FEMÍA
