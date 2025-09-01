Cecilia Mas y su especial collage de sentimientos

Cecilia Mas, durante su participación en Media Hora Entre Preguntas

Disfrutar de las palabras siempre es un placer y si encima se tiene la capacidad de traducirlas por intermedio de imágenes y colores la plenitud sube un escalón. Por ese derrotero pasea Cecilia Mas, una escritora sanjuanina que conquista con una impronta muy particular.

Dueña también de una singular simpatía, Ceci compartió una interesante charla en el ciclo Media Hora Entre Preguntas, en la que se permitió bucear en su vida personal y exponer parte del universo en el que se siente feliz, exteriorizando y traduciendo en palabras y collages sentimientos que la atraviesan e interpelan.

Trabajadora del ámbito privado y madre 24/7, la escritora collagera carga con un puñado interesante de proyectos, en los que tiene mucho para decir el entusiasmos de otros sanjuaninos profesantes del encanto e infinidad que habita en las letras. Mirá la entrevista completa a Cecilia Mas en Media Hora Entre Preguntas Embed - MEDIA HORA ENTRE PREGUNTAS CON CECILIA MÁS

