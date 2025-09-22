Baja el dólar: el blue cayó a $1.520 en San Juan y el oficial también retrocedió

En medio de la suba del dólar, la incertidumbre en los mercados y sus efectos en la política, el Gobierno nacional inició la semana con anuncios sobre el campo. Para aumentar la oferta, suspendió las retenciones hasta el 31 de octubre.

El impacto de la medida comenzó a sentirse durante este lunes, con bajas en la cotización de la divisa tanto en San Juan como en las entidades bancarias.

Iniciando la semana, el dólar oficial se encuentra en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta. Si lo comparamos con los valores con los que inició la jornada, se registra un descenso de la cotización del -5,61%.

En el caso del dólar blue, en la city porteña cotiza por estas horas a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, registrando una baja en comparación a los valores del viernes. En San Juan, la cotización del blue es más elevada, ubicándose a $1.430 para la compra y $1.520 para la venta, conforme indica el portal DolarSanJuan.com. De esta manera, se registra una baja de $50 en comparación a la cotización del viernes.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también tienen sus propias cotizaciones para el dólar, dependiendo el valor en cada banco.

Banco Nación - venta $1.380 / compra $1.430

Banco Supervielle - venta $1.401 / compra $1.451

Banco BBVA - venta $1.395 / compra $1.450

Banco Columbia - venta $1.400 / compra $1.445

Banco Santander - venta $1.410 / compra $1.470

Banco ICBC - venta $1.385 / compra $1.435

Banco Galicia - venta $1.400 / compra $1.485

Banco Macro - venta $1.410 / compra $1.525

Banco de San Juan - venta $1.365 / compra $1.425

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)