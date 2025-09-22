lunes 22 de septiembre 2025

Mercado cambiario

Baja el dólar: el blue cayó a $1.520 en San Juan y el oficial también retrocedió

Mientras el Gobierno nacional sigue desplegando estrategias para controlar el dólar, la moneda estadounidense sigue por encima de los $1.500 en San Juan. El detalle de la cotización en los bancos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dolar.png
image
image
El impacto de la medida comenzó a sentirse durante este lunes, con bajas en la cotización de la divisa tanto en San Juan como en las entidades bancarias.

Iniciando la semana, el dólar oficial se encuentra en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta. Si lo comparamos con los valores con los que inició la jornada, se registra un descenso de la cotización del -5,61%.

En el caso del dólar blue, en la city porteña cotiza por estas horas a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, registrando una baja en comparación a los valores del viernes. En San Juan, la cotización del blue es más elevada, ubicándose a $1.430 para la compra y $1.520 para la venta, conforme indica el portal DolarSanJuan.com. De esta manera, se registra una baja de $50 en comparación a la cotización del viernes.

image

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también tienen sus propias cotizaciones para el dólar, dependiendo el valor en cada banco.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.380 / compra $1.430
  • Banco Supervielle - venta $1.401 / compra $1.451
  • Banco BBVA - venta $1.395 / compra $1.450
  • Banco Columbia - venta $1.400 / compra $1.445
  • Banco Santander - venta $1.410 / compra $1.470
  • Banco ICBC - venta $1.385 / compra $1.435
  • Banco Galicia - venta $1.400 / compra $1.485
  • Banco Macro - venta $1.410 / compra $1.525
  • Banco de San Juan - venta $1.365 / compra $1.425

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

El centro de San Juan amaneció sin actividad por el cierre de negocios debido al Día del Empleado de Comercio.
Como feriado

Lunes con persianas bajas en San Juan: el Día del Empleado de Comercio, respetado a full

Por Redacción Tiempo de San Juan

