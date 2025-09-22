lunes 22 de septiembre 2025

Golpe de suerte

Más de 20 millones de pesos, lo que se repartirá entre cinco sanjuaninos gracias al Loto y Quini 6

Durante los sorteos de juegos de azar de este fin de semana, cinco sanjuaninos fueron tocados por la suerte. Los premios, las zonas donde se hicieron las jugadas y hasta cuándo pueden reclamar los millones ganados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
juegos de azar.png

Una vez más los juegos de azar contemplan a sanjuaninos entre los ganadores. Durante los sorteos realizados el fin de semana, cinco apostadores fueron tocados por la varita de la buena suerte, ganando millones de pesos en premio.

si pudiera volver atras...: los sanjuaninos cuentan el momento que repetirian de su vida video
Tiempo Pregunta

"Si pudiera volver atrás...": los sanjuaninos cuentan el momento que repetirían de su vida
Las elecciones legislativas tendrán lugar el 26 de octubre.
Encuesta

Elecciones legislativas: gran parte de los sanjuaninos, entre la duda y el desconocimiento a la hora de votar

De acuerdo a la información compartida por la Caja de Acción Social, durante el sorteo del Loto Plus realizado el 20 de septiembre, dos jugadas realizada en San Juan figuran entre las ganadoras. Ambos premios son de la categoría 5 aciertos MATCH. Una de las jugadas se realizó en Capital, con los números 01-13-14-20-28; mientras que la segunda jugada se realizó en Rawson con los números 01-13-14-20-28.

image

Ambos ganadores se llevarán a casa $1.106.157 cada uno y tienen tiempo hasta el 5 de noviembre para reclamar su premio antes de que prescriba.

En el caso del Quini 6, fueron tres los apostadores sanjuaninos que ganaron premios millonarios. Uno de ellos fue en la categoría Segunda Vuelta con cinco aciertos. La jugada se realizó en una agencia de Caucete y los números de la suerte fueron 11-20-21-23-30, llevándose $2.048.545. El apostador tiene hasta el 6 de octubre para reclamar su premio.

image

Mientras tanto, los premios mayores quedaron en manos de dos apostadores locales, quienes se llevarán a casa cada uno $8.007.280. También fue en el Quini 6 en la categoría Siempre Sale. Una de las jugadas se realizó en Capital, con los números 18-21-25-29-45; mientras que la segunda jugada se hizo en Chimbas, con los números 14-18-21-29-45.

image

Ambos apostadores tienen tiempo hasta el 6 de octubre para reclamar sus premios millonarios antes de que prescriban. Caso contrario, perderán los premios millonarios.

Dejá tu comentario

los jovenes y el dato en baja que registro la unsj durante los ultimos 10 anos
Educación

Los jóvenes y el dato en baja que registró la UNSJ durante los últimos 10 años

Por David Cortez Vega

