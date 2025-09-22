Más de 20 millones de pesos, lo que se repartirá entre cinco sanjuaninos gracias al Loto y Quini 6

Una vez más los juegos de azar contemplan a sanjuaninos entre los ganadores. Durante los sorteos realizados el fin de semana, cinco apostadores fueron tocados por la varita de la buena suerte, ganando millones de pesos en premio.

De acuerdo a la información compartida por la Caja de Acción Social, durante el sorteo del Loto Plus realizado el 20 de septiembre, dos jugadas realizada en San Juan figuran entre las ganadoras. Ambos premios son de la categoría 5 aciertos MATCH. Una de las jugadas se realizó en Capital, con los números 01-13-14-20-28 ; mientras que la segunda jugada se realizó en Rawson con los números 01-13-14-20-28 .

Ambos ganadores se llevarán a casa $1.106.157 cada uno y tienen tiempo hasta el 5 de noviembre para reclamar su premio antes de que prescriba.

En el caso del Quini 6, fueron tres los apostadores sanjuaninos que ganaron premios millonarios. Uno de ellos fue en la categoría Segunda Vuelta con cinco aciertos. La jugada se realizó en una agencia de Caucete y los números de la suerte fueron 11-20-21-23-30, llevándose $2.048.545. El apostador tiene hasta el 6 de octubre para reclamar su premio.

Mientras tanto, los premios mayores quedaron en manos de dos apostadores locales, quienes se llevarán a casa cada uno $8.007.280. También fue en el Quini 6 en la categoría Siempre Sale. Una de las jugadas se realizó en Capital, con los números 18-21-25-29-45; mientras que la segunda jugada se hizo en Chimbas, con los números 14-18-21-29-45.

Ambos apostadores tienen tiempo hasta el 6 de octubre para reclamar sus premios millonarios antes de que prescriban. Caso contrario, perderán los premios millonarios.