Balón de Oro 2025: todos los nominados y cómo ver la gala en vivo desde París

El Balón de Oro 2025, uno de los premios más prestigiosos del fútbol internacional, ya tiene todo listo para una nueva edición. La gala se celebrará en París, Francia este lunes 27 de octubre, y contará con la presencia de los principales protagonistas de la temporada, tanto en la rama masculina como femenina.
Nominados al Balón de Oro 2025
La revista France Football dio a conocer la lista de candidatos al galardón, donde destacan figuras como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Jr., Lionel Messi, Jude Bellingham, entre otros, en el fútbol masculino. En el femenino, aparecen estrellas como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Sam Kerr y Sophia Smith.
image
Todo listo para la entrega del Balón de Oro 2025
Qué premios se entregan
Además del Balón de Oro al mejor jugador y jugadora, la ceremonia incluirá la entrega del Trofeo Yashin al mejor arquero, el Trofeo Kopa al mejor futbolista joven, y el Gerd Müller Award al máximo goleador de la temporada.
Dónde ver la gala del Balón de Oro 2025
La ceremonia será transmitida en vivo a través de la señal oficial de L’Equipe en Francia, y distintos canales deportivos internacionales como ESPN y Star+ en Latinoamérica, además de plataformas de streaming.
Un premio con historia
El Balón de Oro se entrega desde 1956 y ha consagrado a leyendas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Michel Platini y Johan Cruyff. En 2025, la expectativa vuelve a estar en quién levantará el trofeo y escribirá un nuevo capítulo en la historia del fútbol mundial.
Todos los candidatos al Balón de Oro 2025
image
Los candidatos a ganar el Balón de Oro
Masculino
- Jude Bellingham
- Ousmane Dembélé
- Gianluigi Donnarumma
- Désiré Doué
- Denzel Dumfries
- Serhou Guirassy
- Viktor Gyökeres
- Erling Haaland
- Achraf Hakimi
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Robert Lewandowski
- Alexis Mac Allister
- Lautaro Martínez
- Kylian Mbappé
- Scott McTominay
- Nuno Mendes
- João Neves
- Michael Olise
- Cole Palmer
- Pedri
- Raphinha
- Declan Rice
- Fabián Ruiz
- Mohamed Salah
- Virgil van Dijk
- Vinícius Jr.
- Vitinha
- Florian Wirtz
- Lamine Yamal
Femenino
- Sandy Baltimore
- Barbra Banda
- Aitana Bonmatí
- Lucy Bronze
- Klara Bühl
- Mariona Caldentey
- Sofia Cantore
- Steph Catley
- Temwa Chawinga
- Melchie Dumornay
- Emily Fox
- Cristiana Girelli
- Esther Gonzalez
- Caroline Graham Hansen
- Hannah Hampton
- Pernille Harder
- Patri Guijarro
- Amanda Gutierres
- Lindsey Heaps
- Chloe Kelly
- Frida Leonhardsen-Maanum
- Marta
- Clara Mateo
- Ewa Pajor
- Claudia Pina
- Alexia Putellas
- Alessia Russo
- Johanna Rytting Kaneryd
- Caroline Weir
- Leah Williamson
Trofeo Yashin (mejor arquero)
Masculino
- Alisson Becker
- Yassine Bounou
- Lucas Chevalier
- Thibaut Courtois
- Gianluigi Donnarumma
- Emiliano Martínez
- Jan Oblak
- David Raya
- Matz Sels
- Yann Sommer
Femenino
- Ann-Katrin Berger
- Cata Coll
- Hannah Hampton
- Chiamaka Nnadozie
- Daphne van Domselaar
Trofeo Johan Cruyff (mejor DT)
Masculino
- Antonio Conte
- Luis Enrique
- Hansi Flick
- Enzo Maresca
- Arne Slot
Femenino
- Sonia Bompastor
- Arthur Elias
- Justine Madagu
- Renée Slegers
- Sarina Wiegman