Balón de Oro 2025: todos los nominados y cómo ver la gala en vivo desde París

El Balón de Oro 2025 , uno de los premios más prestigiosos del fútbol internacional, ya tiene todo listo para una nueva edición. La gala se celebrará en París, Francia este lunes 27 de octubre , y contará con la presencia de los principales protagonistas de la temporada, tanto en la rama masculina como femenina.

La revista France Football dio a conocer la lista de candidatos al galardón , donde destacan figuras como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Jr., Lionel Messi, Jude Bellingham, entre otros , en el fútbol masculino. En el femenino, aparecen estrellas como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Sam Kerr y Sophia Smith .

image Todo listo para la entrega del Balón de Oro 2025

Qué premios se entregan

Además del Balón de Oro al mejor jugador y jugadora, la ceremonia incluirá la entrega del Trofeo Yashin al mejor arquero, el Trofeo Kopa al mejor futbolista joven, y el Gerd Müller Award al máximo goleador de la temporada.

Dónde ver la gala del Balón de Oro 2025

La ceremonia será transmitida en vivo a través de la señal oficial de L’Equipe en Francia, y distintos canales deportivos internacionales como ESPN y Star+ en Latinoamérica, además de plataformas de streaming.

Un premio con historia

El Balón de Oro se entrega desde 1956 y ha consagrado a leyendas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Michel Platini y Johan Cruyff. En 2025, la expectativa vuelve a estar en quién levantará el trofeo y escribirá un nuevo capítulo en la historia del fútbol mundial.

Todos los candidatos al Balón de Oro 2025

image Los candidatos a ganar el Balón de Oro

Masculino

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Scott McTominay

Nuno Mendes

João Neves

Michael Olise

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Declan Rice

Fabián Ruiz

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Vinícius Jr.

Vitinha

Florian Wirtz

Lamine Yamal

Femenino

Sandy Baltimore

Barbra Banda

Aitana Bonmatí

Lucy Bronze

Klara Bühl

Mariona Caldentey

Sofia Cantore

Steph Catley

Temwa Chawinga

Melchie Dumornay

Emily Fox

Cristiana Girelli

Esther Gonzalez

Caroline Graham Hansen

Hannah Hampton

Pernille Harder

Patri Guijarro

Amanda Gutierres

Lindsey Heaps

Chloe Kelly

Frida Leonhardsen-Maanum

Marta

Clara Mateo

Ewa Pajor

Claudia Pina

Alexia Putellas

Alessia Russo

Johanna Rytting Kaneryd

Caroline Weir

Leah Williamson

Trofeo Yashin (mejor arquero)

Masculino

Alisson Becker

Yassine Bounou

Lucas Chevalier

Thibaut Courtois

Gianluigi Donnarumma

Emiliano Martínez

Jan Oblak

David Raya

Matz Sels

Yann Sommer

Femenino

Ann-Katrin Berger

Cata Coll

Hannah Hampton

Chiamaka Nnadozie

Daphne van Domselaar

Trofeo Johan Cruyff (mejor DT)

Masculino

Antonio Conte

Luis Enrique

Hansi Flick

Enzo Maresca

Arne Slot

Femenino