Mundial de Ciclismo: Delfina Dibella se metió en el top 30 de la contrarreloj Sub23

En el exigente trazado del Mundial de Ruta que se corre en Ruanda, Delfina Dibella defendió los colores argentinos en la contrarreloj individual Sub 23. La pedalista sanjuanina cubrió los 22,6 kilómetros con un promedio de 37,379 km/h, lo que le permitió ubicarse en el puesto 26 de la clasificación.

El oro quedó en manos de la británica Zoe De Bäckstedt, quien ratificó su condición de favorita y voló en las calles de Kigali con un tiempo de 30m 56s160, rodando a 43,832 km/h de media. Detrás suyo se acomodaron la eslovaca Viktória Chladoová, a 1m50s, y la italiana Federica Venturelli, a 2m11s.

Dibella, más allá de los 5m20s de diferencia respecto a la ganadora, dejó una buena impresión en un recorrido técnico que incluyó ascenso y que exigió potencia en cada pedaleada. Su próximo compromiso será la ruta.

