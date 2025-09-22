El Zonda vuelve a rugir: tras 6 años, reabre uno de los circuitos más emblemáticos del país

Tal como lo anunció Tiempo de San Juan , después de seis años de silencio, vuelven a rugir los motores en el Autódromo Eduardo Copello . El mítico escenario reabrirá sus puertas para recibir a los fanáticos del automovilismo del 10 al 12 de octubre, en un evento que marcará un antes y un después. El circuito sanjuanino, enclavado entre montañas y dueño de una acústica inigualable, será el lugar del regreso de dos categorías históricas: el TC2000 y el Zonal Cuyano.

La confirmación oficial se dio este lunes, a través de una conferencia en Casa de Gobierno. Esto desató una ola de alegría en el mundo fierrero, ya que El Zonda no es solo un circuito, es parte de la historia viva del automovilismo sanjuanino y del país. A lo largo de los años, fue sede de carreras memorables, maniobras inolvidables y leyendas que dejaron su huella en cada curva.

image

Entre los protagonistas que hicieron posible este regreso, estuvieron presentes referentes del Zonal Cuyano y autoridades del automovilismo.

Mauricio Figueroa, representante del Zonal Cuyano, expresó con emoción: "Para nosotros, que se vuelva a abrir el lugar donde aprendimos, es algo muy lindo. Empecé a trabajar en el automovilismo allá por el año '89, haciendo carreras, y ahora volver es muy especial. Estamos contentos y agradecidos por la oportunidad de trabajar otra vez en este circuito que nos dio tantos espectáculos. Tenemos muchas ganas de que llegue el día, de disfrutar ese sonido único que se siente entre las montañas, por la acústica... Ojalá todos puedan vivirlo."

El entusiasmo también llegó desde el TC2000. Alejandro Levi, referente de la categoría, celebró este regreso tan esperado: "Tenemos mucha alegría por esta noticia. Volver a competir en este circuito tan místico, después de 6 años, es una emoción enorme. El Zonda está entre los más lindos de la Argentina. Va a estar impecable para recibir a todos. Queremos que los fanáticos vuelvan a disfrutar del Zonda como se lo merece".

"Hablar del Zonda para los sanjuaninos... se te eriza la piel. Es fuego, asado, la familia, los amigos. Es la entrada al Rulo, la curva Traverso, la horquilla… es eso. Es parte de nuestra cultura. Ahora solo queda disfrutarlo", resaltó por su parte el Ministro de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de San Juan.

Por último, el Gobernador Marcelo Orrego, dijo: "El Zonda es sinónimo de los sanjuaninos y de lo que nos identifica. Se han hecho muchísima obras como el arreglo de sanitarios, boxes, tribunas, parrilleros, se perfilaron los cerros en la pista, pintura, nivelación, banquinas, arreglos de electricidad, alambrado... son muchos, pero lo importante es que hemos podido lograr de que este Autódromo vuelva a abrir las puertas".

Del 10 al 12 de octubre, el automovilismo argentino tiene una cita con la historia. Y será en San Juan.