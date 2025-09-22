lunes 22 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El oficial

El Zonda vuelve a rugir: tras 6 años, reabre uno de los circuitos más emblemáticos del país

El mítico Autódromo Eduardo Copello recibirá al TC2000 y al Zonal Cuyano en un esperado regreso cargado de emoción e historia. Cuándo será la cita. Así lo confirmó el propio Gobernador.

Por Redacción Tiempo de San Juan
whatsapp-image-2025-08-25-at-150731
whatsapp-image-2025-08-25-at-150727
whatsapp-image-2025-08-25-at-150728
image

Tal como lo anunció Tiempo de San Juan, después de seis años de silencio, vuelven a rugir los motores en el Autódromo Eduardo Copello. El mítico escenario reabrirá sus puertas para recibir a los fanáticos del automovilismo del 10 al 12 de octubre, en un evento que marcará un antes y un después. El circuito sanjuanino, enclavado entre montañas y dueño de una acústica inigualable, será el lugar del regreso de dos categorías históricas: el TC2000 y el Zonal Cuyano.

Lee además
Mateo Kalejman.
Mundial de Ciclismo

Mateo Kalejman voló en la CRI, pero una sanción lo dejó afuera del Mundial
esta vez el dibu no pudo: mira con quien perdio el premio al mejor arquero del mundo
Premio mayor

Esta vez el Dibu no pudo: Mirá con quién perdió el premio al mejor arquero del mundo

La confirmación oficial se dio este lunes, a través de una conferencia en Casa de Gobierno. Esto desató una ola de alegría en el mundo fierrero, ya que El Zonda no es solo un circuito, es parte de la historia viva del automovilismo sanjuanino y del país. A lo largo de los años, fue sede de carreras memorables, maniobras inolvidables y leyendas que dejaron su huella en cada curva.

image

Entre los protagonistas que hicieron posible este regreso, estuvieron presentes referentes del Zonal Cuyano y autoridades del automovilismo.

Mauricio Figueroa, representante del Zonal Cuyano, expresó con emoción: "Para nosotros, que se vuelva a abrir el lugar donde aprendimos, es algo muy lindo. Empecé a trabajar en el automovilismo allá por el año '89, haciendo carreras, y ahora volver es muy especial. Estamos contentos y agradecidos por la oportunidad de trabajar otra vez en este circuito que nos dio tantos espectáculos. Tenemos muchas ganas de que llegue el día, de disfrutar ese sonido único que se siente entre las montañas, por la acústica... Ojalá todos puedan vivirlo."

El entusiasmo también llegó desde el TC2000. Alejandro Levi, referente de la categoría, celebró este regreso tan esperado: "Tenemos mucha alegría por esta noticia. Volver a competir en este circuito tan místico, después de 6 años, es una emoción enorme. El Zonda está entre los más lindos de la Argentina. Va a estar impecable para recibir a todos. Queremos que los fanáticos vuelvan a disfrutar del Zonda como se lo merece".

"Hablar del Zonda para los sanjuaninos... se te eriza la piel. Es fuego, asado, la familia, los amigos. Es la entrada al Rulo, la curva Traverso, la horquilla… es eso. Es parte de nuestra cultura. Ahora solo queda disfrutarlo", resaltó por su parte el Ministro de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de San Juan.

Por último, el Gobernador Marcelo Orrego, dijo: "El Zonda es sinónimo de los sanjuaninos y de lo que nos identifica. Se han hecho muchísima obras como el arreglo de sanitarios, boxes, tribunas, parrilleros, se perfilaron los cerros en la pista, pintura, nivelación, banquinas, arreglos de electricidad, alambrado... son muchos, pero lo importante es que hemos podido lograr de que este Autódromo vuelva a abrir las puertas".

Del 10 al 12 de octubre, el automovilismo argentino tiene una cita con la historia. Y será en San Juan.

Temas
Seguí leyendo

Otra dura lesión ligamentaria en la rodilla derecha para Matías Giménez: nuevamente, estará varios meses fuera de las canchas

¡Se picó! Un jugador de Talleres apuntó contra Di María por su queja con el arbitraje: "Cada quien puede opinar lo que quiera"

De campeón en Australia al ascenso español: el nuevo desafío de Darío Ramella

Mundial de Ciclismo: Delfina Dibella se metió en el top 30 de la contrarreloj Sub23

Tivani arrancó con todo y se quedó con el Criterium en El Pinar

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025

Preocupación por Mati Giménez: sufrió una lesión y rompió en llanto en pleno partido

Mazazo en la Bombonera: Boca ganaba cómodo y se lo empataron al final

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
de campeon en australia al ascenso espanol: el nuevo desafio de dario ramella
Sanjuaninos por el mundo

De campeón en Australia al ascenso español: el nuevo desafío de Darío Ramella

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara
Imágenes impactantes

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso
Investigación

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras
En Capital

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario
Exclusivo

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario

Iba a juicio por una grave causa, se declaró culpable en un abreviado y lo sentenciaron a 12 años de cárcel
Tribunales

Iba a juicio por una grave causa, se declaró culpable en un abreviado y lo sentenciaron a 12 años de cárcel

Te Puede Interesar

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas
Megaoperativo federal

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
De musculosa, el actual presidente de la Mutual, Diego Pringles.
Panorama crítico

La Mutual Judicial, en rojo: un juicio laboral la tiene en jaque y subastó una oficina céntrica

Buscan el celular del ciclista que murió en Ullum: Sabemos que alguien lo tiene porque lo rastreamos
En las redes

Buscan el celular del ciclista que murió en Ullum: "Sabemos que alguien lo tiene porque lo rastreamos"

El antecedente local tras el vuelco en Mendoza: el día que en Médano de Oro llevaron carne ¡hasta en el techo de un auto!
Insólito recuerdo

El antecedente local tras el vuelco en Mendoza: el día que en Médano de Oro llevaron carne ¡hasta en el techo de un auto!

El Zonda vuelve a rugir: tras 6 años, reabre uno de los circuitos más emblemáticos del país
El oficial

El Zonda vuelve a rugir: tras 6 años, reabre uno de los circuitos más emblemáticos del país