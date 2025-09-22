Tras ser hospitalizado y de varios estudios médicos, le dieron el alta a Miguel Ángel Russo

La salud de Miguel Ángel Russo volvió a estar en el centro de la escena este lunes, luego de que el entrenador de Boca fuera internado en la clínica Fleni por la mañana para realizarse estudios médicos programados, aunque terminó quedándose unas horas más de lo previsto. Según informó TyC Sports, los médicos decidieron colocarle suero al detectar signos de debilidad, lo que generó cierta preocupación en el mundo Boca.

La buena noticia es que Russo fue dado de alta ese mismo día, y ya se encuentra en su domicilio. Sin embargo, el episodio encendió nuevamente las alarmas, teniendo en cuenta los antecedentes recientes del DT.

El entrenador de 69 años había estado presente este domingo por la noche en la Bombonera, donde el Xeneize igualó 2-2 frente a Central Córdoba por la Copa de la Liga. Con el plantel licenciado este lunes, no fue necesario que sus ayudantes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez tomaran el mando del equipo, como sí ocurrió semanas atrás durante otra internación.

A principios de septiembre, Russo ya había estado una semana internado también en Fleni, en ese caso por una infección urinaria que se agravó debido a su ya delicado estado de salud. Aquella situación lo mantuvo alejado de las prácticas y lo obligó a perderse parte de la preparación del equipo en su tercer ciclo al frente del club de La Ribera.

Aunque en aquel momento recibió el alta el 5 de septiembre, desde el cuerpo médico del club decidieron que lo mejor era darle unos días más de recuperación, por lo que recién volvió a dirigir entrenamientos el jueves siguiente, justo antes del viaje a Rosario para enfrentar a Central.

El estado de salud de Russo sigue siendo un tema delicado y observado de cerca por la dirigencia, el cuerpo médico y todo el mundo Boca. Aunque esta vez la internación fue breve y solo por precaución, la prioridad sigue siendo resguardar su bienestar físico.

Por lo pronto, el DT continuará en reposo y bajo supervisión médica, y se evaluará en las próximas horas si podrá estar presente en el regreso a los entrenamientos.