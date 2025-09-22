lunes 22 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Prisión preventiva

El empleado de un multimedio sanjuanino acusado de abusar de una niña quedó más complicado

El hombre es un administrativo de un canal y diario local. Agravaron la imputación contra este hombre que fue detenido el 28 de agosto último.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la guarda, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por la guarda y el aprovechamiento de la convivencia preexistente con un menor de 18 años de edad. Todo ello en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada, agravado por ser el encargado de la guarda.

Lee además
Imagen ilustrativa
Delitos contra menores

Detuvieron al empleado de un multimedio sanjuanino por los presuntos abusos a su hijastra
Imagen ilustrativa.
Polémica en puerta

Le redujeron la pena al policía condenado por el abuso de una adolescente y quedó en libertad

Estos son todos delitos que ahora complican aún más al empleado administrativo de un conocido multimedio de San Juan que fue detenido el 28 de agosto pasado por los presuntos abusos contra una niña de 12 años. El hombre tiene 55. La fiscal Valentina Bucciarelli y la ayudante fiscal Luciana Fasoli, de la UFI ANIVI, le imputaban en ese entonces solo el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guarda.

El 29 de agosto, la jueza Celia Maldonado dispuso su prisión preventiva por 15 días hasta que la adolescente declarara, medida que se concretó en las semanas siguientes. La chica fue entrevistada a través de Cámara Gesell y su relato terminó por hundir al sospechoso, identificado con las iniciales son J.O.A.

La fiscalía investiga si el hombre corrompió sexualmente a la niña mediante engaños y extorsiones. Además le agravó la imputación.

La adolescente contó que este hombre mantenía una relación sentimental con su mamá y en ocasiones se quedaba a cuidarlos. Eso fue cuando ella tenía 12 años y en ese momento comenzaron los abusos mediante manoseos y besos. Después continuaron otros ultrajes y aberraciones. También detalló que el sujeto supuestamente le obsequiaba cosas y la hacía fumar cigarrillos electrónicos para someterla. Dijo que llegó a extorsionarla con una carta falsa, inventando que su mamá estaba secuestrada, para abusar de ella, según fuentes judiciales.

Todo esto salió a la luz a partir de la declaración de la adolescente y no solo que confirmaron los hechos denunciados por su mamá, que hizo la presentación en la UFI ANIVI en agosto último, sino que graficaron la gravedad de los abusos. Por esa razón el caso se manejó con mucha reserva, aclararon.

Las fuentes señalaron que J.O.A. fue llevado a Tribunales el 12 de septiembre último y la ayudante fiscal Luciana Fasoli y el colaborador Nicolás Lozano, ampliaron el objeto de investigación y le agravaron la imputación por delitos que pueden tener una pena de hasta 40 años de prisión.

Esa audiencia, también pidieron una prórroga de la prisión preventiva por 3 meses, pero la jueza Celia Maldonado resolvió otorgarle 2 meses de detención. El imputado está realmente complicado a partir de la declaración de la chica, pero falta tomar el testimonio de un amigo de la menor que presenció uno de los abusos, según informaron fuentes judiciales.

Temas
Seguí leyendo

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado

La firma Data 2000 lleva a la Justicia a dos exempleados por una estafa millonaria

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas

El antecedente local tras el vuelco en Mendoza: el día que en Médano de Oro llevaron carne ¡hasta en el techo de un auto!

Buscan el celular del ciclista que murió en Ullum: "Sabemos que alguien lo tiene porque lo rastreamos"

Tres menores son investigados por el asesinato de un perro: apuntan contra una familia con antecedentes por maltrato animal

Iba a juicio por una grave causa, se declaró culpable en un abreviado y lo sentenciaron a 12 años de cárcel

Triple amenaza de bomba a una escuela de Rawson: el mayor quedó imputado y tras las rejas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el penal de chimbas
Megaoperativo federal

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara
Imágenes impactantes

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas
Megaoperativo federal

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario
Exclusivo

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario

Iba a juicio por una grave causa, se declaró culpable en un abreviado y lo sentenciaron a 12 años de cárcel
Tribunales

Iba a juicio por una grave causa, se declaró culpable en un abreviado y lo sentenciaron a 12 años de cárcel

El empleado de un multimedio sanjuanino acusado de abusar de una niña quedó más complicado
Prisión preventiva

El empleado de un multimedio sanjuanino acusado de abusar de una niña quedó más complicado

Te Puede Interesar

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado
Tiempo en Mendoza

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado

Por Luz Ochoa
Imagen ilustrativa
Presunto fraude

La firma Data 2000 lleva a la Justicia a dos exempleados por una estafa millonaria

Gustavo Usin, en Paren: la campaña electoral, el vínculo con Milei y los proyectos en la Legislatura
Entrevista

Gustavo Usin, en Paren: la campaña electoral, el vínculo con Milei y los proyectos en la Legislatura

De musculosa, el actual presidente de la Mutual, Diego Pringles.
Panorama crítico

La Mutual Judicial, en rojo: un juicio laboral la tiene en jaque y subastó una oficina céntrica

Emergencia en Discapacidad: por qué es ilegal no aplicar la ley luego de promulgarla, según un abogado sanjuanino
Argumentos

Emergencia en Discapacidad: por qué es ilegal no aplicar la ley luego de promulgarla, según un abogado sanjuanino