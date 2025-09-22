El empleado de un multimedio sanjuanino acusado de abusar de una niña quedó más complicado

Abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la guarda, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por la guarda y el aprovechamiento de la convivencia preexistente con un menor de 18 años de edad. Todo ello en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada, agravado por ser el encargado de la guarda.

Polémica en puerta Le redujeron la pena al policía condenado por el abuso de una adolescente y quedó en libertad

Delitos contra menores Detuvieron al empleado de un multimedio sanjuanino por los presuntos abusos a su hijastra

Estos son todos delitos que ahora complican aún más al empleado administrativo de un conocido multimedio de San Juan que fue detenido el 28 de agosto pasado por los presuntos abusos contra una niña de 12 años. El hombre tiene 55. La fiscal Valentina Bucciarelli y la ayudante fiscal Luciana Fasoli , de la UFI ANIVI, le imputaban en ese entonces solo el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guarda.

El 29 de agosto, la jueza Celia Maldonado dispuso su prisión preventiva por 15 días hasta que la adolescente declarara, medida que se concretó en las semanas siguientes. La chica fue entrevistada a través de Cámara Gesell y su relato terminó por hundir al sospechoso, identificado con las iniciales son J.O.A.

La fiscalía investiga si el hombre corrompió sexualmente a la niña mediante engaños y extorsiones. Además le agravó la imputación.

La adolescente contó que este hombre mantenía una relación sentimental con su mamá y en ocasiones se quedaba a cuidarlos. Eso fue cuando ella tenía 12 años y en ese momento comenzaron los abusos mediante manoseos y besos. Después continuaron otros ultrajes y aberraciones. También detalló que el sujeto supuestamente le obsequiaba cosas y la hacía fumar cigarrillos electrónicos para someterla. Dijo que llegó a extorsionarla con una carta falsa, inventando que su mamá estaba secuestrada, para abusar de ella, según fuentes judiciales.

Todo esto salió a la luz a partir de la declaración de la adolescente y no solo que confirmaron los hechos denunciados por su mamá, que hizo la presentación en la UFI ANIVI en agosto último, sino que graficaron la gravedad de los abusos. Por esa razón el caso se manejó con mucha reserva, aclararon.

Las fuentes señalaron que J.O.A. fue llevado a Tribunales el 12 de septiembre último y la ayudante fiscal Luciana Fasoli y el colaborador Nicolás Lozano, ampliaron el objeto de investigación y le agravaron la imputación por delitos que pueden tener una pena de hasta 40 años de prisión.

Esa audiencia, también pidieron una prórroga de la prisión preventiva por 3 meses, pero la jueza Celia Maldonado resolvió otorgarle 2 meses de detención. El imputado está realmente complicado a partir de la declaración de la chica, pero falta tomar el testimonio de un amigo de la menor que presenció uno de los abusos, según informaron fuentes judiciales.