Martes de primavera con calor y cielo despejado en San Juan

Este martes San Juan recibirá una jornada típica de primavera, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 31 grados. Desde la mañana, el cielo permanecerá despejado, acompañado de una brisa suave que favorecerá las actividades al aire libre y permitirá disfrutar del aire cálido sin grandes molestias. Hacia la tarde, se prevé un leve aumento del viento, aunque sin alcanzar las características fuertes del Zonda, manteniéndose en niveles moderados que no afectarán la rutina de los sanjuaninos.

La humedad será baja, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable, y no se esperan lluvias a lo largo del día. El sol intenso invita a extremar cuidados como el uso de protector solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas del mediodía. La noche llegará con un descenso suave de la temperatura, garantizando un descanso agradable para quienes disfruten de actividades al aire libre.

En síntesis, la provincia vivirá un martes cálido y soleado, con condiciones estables que permiten aprovechar la jornada para paseos, deportes o trabajos al aire libre, marcando el inicio de una semana que continúa con la primavera en pleno esplendor.

Compartí esta nota en redes sociales:







