Clima ideal para festejar el Día del Estudiante en San Juan: sol pleno y calorcito por la tarde

El próximo domingo 21 de septiembre, jornada en la que se celebran el Día del Estudiante y el Día de la Primavera, será el más fresco de la semana.

San Juan se prepara para vivir un Día del Estudiante a pleno sol. El pronóstico anuncia una jornada estable y sin nubes, con una mañana fresca que rondará los 10 °C, pero que irá levantando a medida que avance el día. Hacia la tarde se alcanzará una máxima cercana a los 22 °C, generando un clima agradable para quienes elijan salir a parques, campings o festejos al aire libre.

La baja humedad y la calma en el viento harán que la sensación térmica acompañe de principio a fin, aunque será necesario un abrigo liviano durante las primeras horas y al anochecer, cuando la temperatura volverá a descender hasta los 13-15 °C.

Con estas condiciones, los sanjuaninos podrán disfrutar de un domingo perfecto para picnics, encuentros entre amigos y celebraciones estudiantiles que marcan el inicio de la primavera.

