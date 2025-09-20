domingo 21 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

Clima ideal para festejar el Día del Estudiante en San Juan: sol pleno y calorcito por la tarde

Este domingo 21 de septiembre la provincia recibirá a estudiantes y familias con un día despejado, temperaturas que irán de los 10 °C a los 22 °C y un ambiente perfecto para celebrar al aire libre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El próximo domingo 21 de septiembre, jornada en la que se celebran el Día del Estudiante y el Día de la Primavera, será el más fresco de la semana.

El próximo domingo 21 de septiembre, jornada en la que se celebran el Día del Estudiante y el Día de la Primavera, será el más fresco de la semana.

San Juan se prepara para vivir un Día del Estudiante a pleno sol. El pronóstico anuncia una jornada estable y sin nubes, con una mañana fresca que rondará los 10 °C, pero que irá levantando a medida que avance el día. Hacia la tarde se alcanzará una máxima cercana a los 22 °C, generando un clima agradable para quienes elijan salir a parques, campings o festejos al aire libre.

Lee además
la caida: causas y consecuencias de lo inevitable
Columna de opinión

La caída: causas y consecuencias de lo inevitable
ANSES
Oficial

ANSES: bono más aumento, en cuánto queda la jubilación mínima de octubre

La baja humedad y la calma en el viento harán que la sensación térmica acompañe de principio a fin, aunque será necesario un abrigo liviano durante las primeras horas y al anochecer, cuando la temperatura volverá a descender hasta los 13-15 °C.

Con estas condiciones, los sanjuaninos podrán disfrutar de un domingo perfecto para picnics, encuentros entre amigos y celebraciones estudiantiles que marcan el inicio de la primavera.

Seguí leyendo

Alertan por la llegada de viento Zonda con ráfagas de hasta 80 km/h en San Juan

Tormentas matutinas y alivio vespertino: el pronóstico de este sábado para San Juan

PM lanza LIV: éxito en preventa y un plan inédito con financiación de hasta 10 años

¿No sabés qué hacer?, mirá la agenda con las actividades culturales previstas en San Juan

ANSES pagará una refuerzo de $80.000: quiénes lo reciben y cómo hacer para cobrarlo

Con más de 100 stands, vuelve la feria de venta de alimentos naturales y ¡suma el sorteo de una jamonada!

El viernes arrancó con viento Sur en San Juan, cómo seguirá el tiempo en resto de la jornada

¡Atención conductores! Un importante tramo de la Av. Circunvalación estará cerrado al tránsito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la caida: causas y consecuencias de lo inevitable
Columna de opinión

La caída: causas y consecuencias de lo inevitable

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia
Accidente

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

Alertan por la llegada de viento Zonda con ráfagas de hasta 80 km/h en San Juan
¡Atención!

Alertan por la llegada de viento Zonda con ráfagas de hasta 80 km/h en San Juan

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo
Investigación

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo

El cartel, en España y San Luis. Fotos: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la estación de servicio top de Capital como epicentro de una impactante disputa

Un oftalmólogo sanjuanino explica cómo funcionan las gotas que permiten dejar de usar anteojos: pros y contras. video
Avance médico

Un oftalmólogo sanjuanino explica cómo funcionan las revolucionarias gotas para la presbicia: ¿adiós a los anteojos?

Te Puede Interesar

Los trabajadores deben avanzar paso a paso, meticulosamente y de modo manual para colocar las geogrillas sobre la Avenida Libertador.
Seguridad vial

Propio de artesanos: paso a paso, cómo colocan las innovadoras "alfombras mágicas" de la Libertador

Por Daiana Kaziura
El próximo domingo 21 de septiembre, jornada en la que se celebran el Día del Estudiante y el Día de la Primavera, será el más fresco de la semana.
Pronóstico

Clima ideal para festejar el Día del Estudiante en San Juan: sol pleno y calorcito por la tarde

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo
Investigación

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo

Albardón bajo fuego: un incendio forestal avanza con el Zonda y preocupa a los vecinos
Video

Albardón bajo fuego: un incendio forestal avanza con el Zonda y preocupa a los vecinos

Academia Rawson, el club de chicas que nació en pandemia, lleva la 10 de Maradona en su escudo y hoy sueña con jugar el Mundialito de Rosario
Solidaridad

Academia Rawson, el club de chicas que nació en pandemia, lleva la 10 de Maradona en su escudo y hoy sueña con jugar el Mundialito de Rosario