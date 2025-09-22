Gustavo Usin, en Paren: la campaña electoral, el vínculo con Milei y los proyectos en la Legislatura

El diputado provincial Gustavo Usin , titular del monobloque Actuar y alfil del gobernador Marcelo Orrego en la Legislatura sanjuanina, participó del programa Paren las Rotativas de Tiempo Streaming , donde repasó la actualidad política, electoral y legislativa de la provincia.

Sobre la conformación de listas para diputados nacionales , Usin explicó la decisión de Orrego de no aliarse con La Libertad Avanza y conformar un frente 100% provincial : “Se antepuso el tema local. Se está trabajando más tranquilos y con muchas más ganas”.

En relación con la campaña, el legislador indicó que no percibe un escenario de tercios en San Juan, sino con la balanza inclina a favor del oficialismo, y destacó la boleta única papel como una herramienta que permite una mayor participación: “El candidato hace docencia diciendo cómo se va a votar. Le da mucha posibilidad a partidos chicos. Todos están en la boleta, la posición es por sorteo”.

Usin se refirió al vínculo del gobierno provincial con el mandatario nacional y la nueva dinámica política: “No sé cómo está la relación con Milei. Marcelo es un tipo de mucho diálogo, así que relación debe haber… Necesitamos, queremos y rogamos que le vaya al presidente porque le va bien al país”.

Al mismo tiempo, cuestionó algunas posturas del presidente: “En su afán de tener una mirada netamente económica, creo que a las provincias se las ha castigado. Hoy se están empezando a repavimentar los canales de comunicación”.

Sobre la relación con José Peluc, representante de La Libertad Avanza en San Juan, Usin dijo: “Podemos coincidir en muchos temas. (El legislador de LLA, Fernando Patinella, que responde a Peluc) vota con nosotros en muchos temas. Estoy seguro que quieren lo mejor para San Juan. Para mí, no es un obstáculo”.

Consultado por Cristian Andino, exintendente de San Martín y candidato a diputado nacional por el peronismo, Usin lo calificó como parte de un espacio kirchnerista renovado: “Veo una lista renovada con tentáculos históricos, pero renovada… Hoy en campaña se puede maquillar, pero abonan al mismo espacio”.

En cuanto a las chances electorales del frente Por San Juan, se mostró optimista: “Creo que vamos a ganar bien. No veo un escenario de tercios. Todas las posibilidades están abiertas”.

Ley de Transporte y fiscal General

Sobre la ley de Transporte, pendiente en la Legislatura, Usin explicó: “Faltan sectores por escuchar. Era muy apresurado tratarlo sobre tablas. Hay que terminar de escuchar a los sectores para ver si puede ser enriquecida y ahí votar. El transporte público necesita esta ley. Estaban los votos”.

En relación con la elección del fiscal General, señaló que en algún momento puede evaluarse la extensión del mandato, que actualmente es vitalicio: “El fiscal General tiene mucho poder… Habría que evaluar si debe ser por tiempo indeterminado. No creo que venga alguien con las mismas características de Quattropani. No hay preferidos de la política”.

Visita del ministro Lisandro Catalán

Por último, Usin celebró la visita del ministro del Interior del gobierno nacional: “No mezcló la cuestión electoral. No salió a hacer campaña. Eso es para celebrar. Esperemos que todo se encauce para el bien de las familias sanjuaninas”.