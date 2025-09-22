Después del viento, cómo estará el tiempo en el inicio de la semana en San Juan

Después del fin de semana ventoso y tras el inicio de la primavera, San Juan vivirá una semana agradable en materia de tiempo, según indica el Servicio Meteorológico Nacional.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Tras la llegada de la primavera, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia días agradables en la provincia. Mirá el detalle.
Después del fin de semana ventoso y tras el inicio de la primavera, San Juan vivirá una semana agradable en materia de tiempo, según indica el Servicio Meteorológico Nacional.
La jornada de este lunes comienza con una temperatura mínima que ronda los 7 grados, el cielo despejado y una brisa que corre desde el Nortel.
Para la tarde se prevé una temperatura máxima de 23 grados, con algunas nubes y una brisa que correrá desde el Noreste.
En cuanto a lo que sigue, se anuncia condiciones similares para mañana martes, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 23 grados, bajo el cielo despejado. Ya el miércoles, el termómetro se moverá entre los 9 y los 25 grados. En tanto que, para el jueves se prevé una máxima de 26 grados.