Después del viento, cómo estará el tiempo en el inicio de la semana en San Juan

Después del fin de semana ventoso y tras el inicio de la primavera, San Juan vivirá una semana agradable en materia de tiempo, según indica el Servicio Meteorológico Nacional.

Qué pasará El tiempo traerá una sorpresa para el Día del Estudiante en San Juan

Pronóstico El viernes arrancó con viento Sur en San Juan, cómo seguirá el tiempo en resto de la jornada

La jornada de este lunes comienza con una temperatura mínima que ronda los 7 grados, el cielo despejado y una brisa que corre desde el Nortel.

Para la tarde se prevé una temperatura máxima de 23 grados, con algunas nubes y una brisa que correrá desde el Noreste.

image

En cuanto a lo que sigue, se anuncia condiciones similares para mañana martes, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 23 grados, bajo el cielo despejado. Ya el miércoles, el termómetro se moverá entre los 9 y los 25 grados. En tanto que, para el jueves se prevé una máxima de 26 grados.