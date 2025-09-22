lunes 22 de septiembre 2025

Macabro video

Atraparon in fraganti a dos supuestas brujas en medio de un ritual con un chancho muerto en Albardón

Un vaqueano que circulaba por una zona descampada descubrió la macabra escena y la filmó. Mirá el video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
brujería en Albardón

Un grupo de jinetes que recorría los alrededores de calle Italia, en Albardón, jamás imaginó encontrarse con una situación tan extraña. Mientras cabalgaban por la zona de La Cañada, divisaron a dos mujeres realizando lo que parecía ser un ritual con un animal sacrificado.

Las imágenes de las supuestas brujas, fueron captadas por los propios vecinos, y muestra a las mujeres junto a un cerdo colgado, en lo que aparenta ser una ceremonia. El video, que no tardó en viralizarse en la comunidad, generó sorpresa y comentarios de todo tipo, dado lo inusual y perturbador de la escena.

Hasta el momento no hubo una confirmación oficial sobre el hecho, aunque las filmaciones resultan elocuentes y dejaron a los albardoneros conmocionados. “Iban paseando y se toparon con algo inesperado”, resumió un vecino todavía incrédulo ante lo ocurrido.

