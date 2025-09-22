Dolor total por el empresario sanjuanino asesinado en Mendoza: "Excelente persona"

El dolor en San Juan es total por la pérdida de Sergio Mariano Nacenta, el empresario sanjuanino brutalmente asesinado de dos disparos por la espalda en el departamento Las Heras en Mendoza.

Productores de la provincia que conocieron a Sergio hablaron con Tiempo de San Juan y todos quedaron en común con una frase: “Una excelente persona” . Otros profesionales del ámbito rural lo caratularon como una persona totalmente dedicada a lo suyo, sin problemas y no metiéndose en problemas.

La noticia cayó como un balde de agua fría. “Se te va a extrañar Sergio”, “Un excelente vecino y amigo”, fueron algunos de los mensajes que se reflejaron en las redes sociales en las últimas horas.

El cuerpo de Sergio ya se encuentra en la provincia, será velado junto a sus familiares y amigos y también durante la jornada de este lunes se hará el sepelio expresaron sus allegados.

Un llamado, una de las hipótesis que manejan los policías de Mendoza

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que un llamado telefónico fue el indicio que condujo a las pesquisas al único aprehendido, Alonso Jara. Al parecer, la víctima estaba en comunicación con una menor, minutos antes del ataque que sufrió con un arma de fuego 9mm. La joven sería la hija del sospechoso, por lo que los efectivos policiales acudieron a su detención.

Lo que sospechan es que el detenido tomó conocimiento de este contacto y procedió con el ataque de la víctima. También se estima que podría haber sido la menor la que lo condujo hasta ese lugar donde fue ultimado y que todo se tratara de una emboscada. Ninguna línea de investigación se descarta por el momento.

El sábado a las 1.15, la Policía de Mendoza fue notificada sobre la existencia de una camioneta caída a un zanjón, ubicada en calle Paso Hondo, al sur de calle Recuero, en Las Heras. Allí estaba, en el interior, el cuerpo de Nacenta, con visibles signos de violencia. Lo que trascendió fue que tenía un orificio de bala en su costado izquierdo, lo que le quitó la vida al instante.