lunes 22 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
San Juan

Dolor total por el empresario sanjuanino asesinado en Mendoza: "Excelente persona"

Sergio Mariano Nacenta perdió la vida de una manera trágica en el departamento Las Heras. La Policía de la vecina provincia ya aprehendió a uno de los delincuentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El dolor en San Juan es total por la pérdida de Sergio Mariano Nacenta, el empresario sanjuanino brutalmente asesinado de dos disparos por la espalda en el departamento Las Heras en Mendoza.

Lee además
empresario asesinado en mendoza: la hipotesis del movil y el historial criminal del sospechoso
Investigación

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso
Tras una noche de tensión, Jaime Muñoz sigue en carrera en La Voz Argentina. video
Un paso más

Jaime Muñoz y un homenaje a Sandro que lo catapultó a una nueva etapa en La Voz Argentina

Productores de la provincia que conocieron a Sergio hablaron con Tiempo de San Juan y todos quedaron en común con una frase: “Una excelente persona”. Otros profesionales del ámbito rural lo caratularon como una persona totalmente dedicada a lo suyo, sin problemas y no metiéndose en problemas.

La noticia cayó como un balde de agua fría. “Se te va a extrañar Sergio”, “Un excelente vecino y amigo”, fueron algunos de los mensajes que se reflejaron en las redes sociales en las últimas horas.

El cuerpo de Sergio ya se encuentra en la provincia, será velado junto a sus familiares y amigos y también durante la jornada de este lunes se hará el sepelio expresaron sus allegados.

Un llamado, una de las hipótesis que manejan los policías de Mendoza

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que un llamado telefónico fue el indicio que condujo a las pesquisas al único aprehendido, Alonso Jara. Al parecer, la víctima estaba en comunicación con una menor, minutos antes del ataque que sufrió con un arma de fuego 9mm. La joven sería la hija del sospechoso, por lo que los efectivos policiales acudieron a su detención.

Lo que sospechan es que el detenido tomó conocimiento de este contacto y procedió con el ataque de la víctima. También se estima que podría haber sido la menor la que lo condujo hasta ese lugar donde fue ultimado y que todo se tratara de una emboscada. Ninguna línea de investigación se descarta por el momento.

El sábado a las 1.15, la Policía de Mendoza fue notificada sobre la existencia de una camioneta caída a un zanjón, ubicada en calle Paso Hondo, al sur de calle Recuero, en Las Heras. Allí estaba, en el interior, el cuerpo de Nacenta, con visibles signos de violencia. Lo que trascendió fue que tenía un orificio de bala en su costado izquierdo, lo que le quitó la vida al instante.

Temas
Seguí leyendo

De Cañada Honda al mundo: un aceite de oliva sanjuanino en top 20 mundial

Chequeá tu cartón: un sanjuanino ganó más de $3 millones y medio en el Quini 6

La conmovedora frase del padre del sanjuanino asesinado en Chile: "Lo mataron porque era argentino"

Cómo eran los días en Chile del sanjuanino asesinado y la colecta para trasladar el cuerpo

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Buscan a los familiares de un sanjuanino que se encuentra en el Hospital Guillermo Rawson

Gabi, el niño sanjuanino que necesitaba ayuda en su lucha por caminar, fue sometido al estudio en Buenos Aires

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
violenta gresca en rivadavia: uno disparo y el otro respondio a los puntazos, ninguno quiso denunciar
Confuso episodio

Violenta gresca en Rivadavia: uno disparó y el otro respondió a los puntazos, ninguno quiso denunciar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza
Ocurrió en Las Heras

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso
Grave

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos
Accidente

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso
Investigación

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras
En Capital

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras

Te Puede Interesar

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario
Exclusivo

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario

Por Luz Ochoa
El centro de San Juan amaneció sin actividad por el cierre de negocios debido al Día del Empleado de Comercio.
Como feriado

Lunes con persianas bajas en San Juan: el Día del Empleado de Comercio, respetado a full

Fede, el profe sanjuanino que desarrolló una larga travesía en bici para festejar la Semana de la Educación Inicial con todos sus alumnos. 
Personaje sanjuanino

La travesía de un profe para festejar con todos sus alumnos: 5 días de viaje y 233km recorridos en bici

Operativo por el Día de la Primavera en San Juan: un solo hecho delictivo en los festejos del Parque de Mayo
Balance "positivo"

Operativo por el Día de la Primavera en San Juan: un solo hecho delictivo en los festejos del Parque de Mayo

Enorme esfuerzo de Mateo Kalejman, que cerró la contrarreloj sub-23 dentro del Top 20 mundial
Mundial de Ciclismo

Enorme esfuerzo de Mateo Kalejman, que cerró la contrarreloj sub-23 dentro del Top 20 mundial