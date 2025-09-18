jueves 18 de septiembre 2025

Juegos de azar

Chequeá tu cartón: un sanjuanino ganó más de $3 millones y medio en el Quini 6

Desde la Caja de Acción Social de la provincia difundieron los detalles sobre el resultado del sorteo. Mirá en qué agencia se vendió el cartón ganador.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sanjuanino se alzó con un premio superior a los $3.500.000 millones al jugar al Quini 6.&nbsp;

Un sanjuanino se alzó con un nuevo premio de un juego de azar en las últimas horas. Se trata de un aportador que jugó al Quini 6 y, durante el sorteo de anoche, obtuvo un premio superior a $3.500.000.

Según informaron desde la Caja de Acción Social (CAS), el resultado corresponde al sorteo Nº3305, de este miércoles 17 de septiembre.

El afortunado se alzó con un monto de $3.656.106 al lograr 5 aciertos en la modalidad “Siempre Sale”del Quini 6.

El jugador compró su ticket en la Agencia Nº 93 de Capital y obtuvo acertó los números 3, 9, 17, 19, 2. Faltándole sólo el número 13 para alcanzar el premio mayor.

image

Cabe destacar que, desde la CAS recordaron que el afortunado tiempo hasta el próximo 2 de octubre para presentarse por el lugar con la boleta ganadora y cobrar su premio.

Para la gente de ACODEPAS las paredes de la esquina 9 de Julio y España pueden incorporarse al proyecto de la EPET 4 en construcción.
Resguardo

Patrimonio histórico de San Juan: piden conservar la legendaria fachada de una famosa esquina céntrica

Por Viviana Pastor

Los dos presuntos estafadores, Ariel Aragón y Brenda Guerrero.
Estafa informática

Fue a un viaje de compras a Chile, en el mismo micro le robaron el celular y le sacaron $6.000.000 de su cuenta

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas
Hay un detenido

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Exclusivo

Atraparon al "Estafador de ancianos", el sanjuanino que buscaba a sus víctimas en las puertas de un banco

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero video
Investigación

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave
En Tribunales

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave

Imagen del canal Céspedes. Policías trabajan en esta zona para dar con la persona que habría caído. 
Quién sería el hombre que habría caído a un canal en Pocito y que es intensamente buscado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El oro volvió a tener un aumento y rompió el récord de casi cinco décadas. 
Récord inédito

El precio del oro subió como nunca antes en medio siglo y tiene un efecto directo en San Juan

Para la gente de ACODEPAS las paredes de la esquina 9 de Julio y España pueden incorporarse al proyecto de la EPET 4 en construcción.
Resguardo

Patrimonio histórico de San Juan: piden conservar la legendaria fachada de una famosa esquina céntrica

El próximo domingo 21 de septiembre, jornada en la que se celebran el Día del Estudiante y el Día de la Primavera, será el más fresco de la semana.
Qué pasará

El tiempo traerá una sorpresa para el Día del Estudiante en San Juan

En la Legislatura sanjuanina designaron a la nueva jueza de Familia
Confirmado

En la Legislatura sanjuanina designaron a la nueva jueza de Familia