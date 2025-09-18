Chequeá tu cartón: un sanjuanino ganó más de $3 millones y medio en el Quini 6

Un sanjuanino se alzó con un nuevo premio de un juego de azar en las últimas horas. Se trata de un aportador que jugó al Quini 6 y, durante el sorteo de anoche, obtuvo un premio superior a $3.500.000.
Desde la Caja de Acción Social de la provincia difundieron los detalles sobre el resultado del sorteo. Mirá en qué agencia se vendió el cartón ganador.
Según informaron desde la Caja de Acción Social (CAS), el resultado corresponde al sorteo Nº3305, de este miércoles 17 de septiembre.
El afortunado se alzó con un monto de $3.656.106 al lograr 5 aciertos en la modalidad “Siempre Sale”del Quini 6.
El jugador compró su ticket en la Agencia Nº 93 de Capital y obtuvo acertó los números 3, 9, 17, 19, 2. Faltándole sólo el número 13 para alcanzar el premio mayor.
Cabe destacar que, desde la CAS recordaron que el afortunado tiempo hasta el próximo 2 de octubre para presentarse por el lugar con la boleta ganadora y cobrar su premio.