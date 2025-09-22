Un automovilista, aparentemente ebrio, atropelló a un hombre a metros de comisaría 31ra

A primera hora de este lunes hubo un violento siniestro vial en el departamento 9 de Julio, cuando un automovilista, en aparente estado de ebriedad, atropelló a un peatón a metros de comisaría 31ra.

Según las primeras informaciones, el vehículo, un Fiat Fiesta era conducido por Brian Maximiliano Sosa y quien viajaba acompañado por Jorge Gasparini.

Por razones que se investigan, el conductor perdió el control del rodado mientras circulaba de oeste a este, impactando contra un peatón que caminaba por la banquina sur. La víctima fue identificada como Alexis Aguirre , quien sufrió una aparente fractura en una de sus piernas.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 09.26.21

Tras embestir al hombre, el auto terminó incrustado contra un poste ubicado en la misma banquina. Personal de Emergencias Médicas llegó al lugar y trasladó a los tres involucrados al Hospital Rawson. Allí se constató que tanto el conductor como su acompañante no presentaban lesiones visibles, aunque se encontraban en aparente estado de ebriedad.

En la escena trabajó personal de Comisaría 31ra, junto a funcionarios judiciales: el fiscal Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Romina Mascarell, quienes quedaron a cargo de la investigación para determinar las responsabilidades en este hecho que dejó a un hombre internado y a un conductor bajo la lupa por presunta alcoholemia.