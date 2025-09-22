lunes 22 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Insólito

Un automovilista, aparentemente ebrio, atropelló a un hombre a metros de comisaría 31ra

El grave hecho ocurrió a primera hora de este lunes. El peatón terminó fracturado e internado en el hospital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-22 at 09.26.20

A primera hora de este lunes hubo un violento siniestro vial en el departamento 9 de Julio, cuando un automovilista, en aparente estado de ebriedad, atropelló a un peatón a metros de comisaría 31ra.

Lee además
tiempo en mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario
Exclusivo

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario
dolor total por el empresario sanjuanino asesinado en mendoza: excelente persona
San Juan

Dolor total por el empresario sanjuanino asesinado en Mendoza: "Excelente persona"

Según las primeras informaciones, el vehículo, un Fiat Fiesta era conducido por Brian Maximiliano Sosa y quien viajaba acompañado por Jorge Gasparini.

Por razones que se investigan, el conductor perdió el control del rodado mientras circulaba de oeste a este, impactando contra un peatón que caminaba por la banquina sur. La víctima fue identificada como Alexis Aguirre , quien sufrió una aparente fractura en una de sus piernas.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 09.26.21

Tras embestir al hombre, el auto terminó incrustado contra un poste ubicado en la misma banquina. Personal de Emergencias Médicas llegó al lugar y trasladó a los tres involucrados al Hospital Rawson. Allí se constató que tanto el conductor como su acompañante no presentaban lesiones visibles, aunque se encontraban en aparente estado de ebriedad.

En la escena trabajó personal de Comisaría 31ra, junto a funcionarios judiciales: el fiscal Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Romina Mascarell, quienes quedaron a cargo de la investigación para determinar las responsabilidades en este hecho que dejó a un hombre internado y a un conductor bajo la lupa por presunta alcoholemia.

Temas
Seguí leyendo

El robo a una casa de Santa Lucía terminó a los tiros entre vecinos

Rivadavia: cayó "El Bebe" Zúñiga robando materiales valuados en 10.000 dólares

Violenta gresca en Rivadavia: uno disparó y el otro respondió a los puntazos, ninguno quiso denunciar

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso

Un motociclista terminó en el hospital tras chocar con un auto en Chimbas

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
violenta gresca en rivadavia: uno disparo y el otro respondio a los puntazos, ninguno quiso denunciar
Confuso episodio

Violenta gresca en Rivadavia: uno disparó y el otro respondió a los puntazos, ninguno quiso denunciar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza
Ocurrió en Las Heras

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso
Grave

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos
Accidente

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso
Investigación

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras
En Capital

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras

Te Puede Interesar

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario
Exclusivo

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario

Por Luz Ochoa
El centro de San Juan amaneció sin actividad por el cierre de negocios debido al Día del Empleado de Comercio.
Como feriado

Lunes con persianas bajas en San Juan: el Día del Empleado de Comercio, respetado a full

Fede, el profe sanjuanino que desarrolló una larga travesía en bici para festejar la Semana de la Educación Inicial con todos sus alumnos. 
Personaje sanjuanino

La travesía de un profe para festejar con todos sus alumnos: 5 días de viaje y 233km recorridos en bici

Operativo por el Día de la Primavera en San Juan: un solo hecho delictivo en los festejos del Parque de Mayo
Balance "positivo"

Operativo por el Día de la Primavera en San Juan: un solo hecho delictivo en los festejos del Parque de Mayo

Enorme esfuerzo de Mateo Kalejman, que cerró la contrarreloj sub-23 dentro del Top 20 mundial
Mundial de Ciclismo

Enorme esfuerzo de Mateo Kalejman, que cerró la contrarreloj sub-23 dentro del Top 20 mundial