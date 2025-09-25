De la tierra a tu mesa, un productor sanjuanino mostró el proceso del espárrago

Un productor sanjuanino de Médano de Oro, en Rawson, compartió un video sobre el proceso de cosecha y venta del espárrago que se hizo viral.

En las últimas horas, las bondades de la tierra sanjuanina transformaron en viral un particular video de menos de un minuto. Se trata de imágenes que compartió un productor rawsino para mostrar todo el proceso del espárrago , desde su cosecha hasta la colocación en el cajón para llegar a la feria y desde ahí, a las mesas de los sanjuaninos.

“Te muestro cómo es el proceso del espárrago, desde su cosecha hasta su encajonado para mercado”, comentó junto al video filmado en la localidad Médano de Oro el usuario de TikTok, Nicolás de Vita.

image

En el corto, se puede ver desde el proceso de cosecha completamente manual y realizado surco por surco, hasta el armado del atado. Luego, la limpieza con cepillo en agua de los espárragos agrupados para quitarles la tierra y el mantenimiento con agua de los atados previo al embolsado. Una vez en las bolsas, se los ve acomodados cuidadosamente en cada uno de los cajones.

A través de las imágenes, el agricultor logró valorizar uno de los productos insignia de la provincia. Es que, según los últimos datos dados a conocer, en esa localidad rawsina existen alrededor de 300 hectáreas cultivadas y más de 50 productores dedicados a la actividad.

image

Más allá de que las adversidades climáticas hacen que cada temporada sea un desafío, los productores no bajan los brazos. Cabe destacar que, la temporada de cosecha del espárrago es durante agosto y septiembre, donde no hay otros cultivos fuertes, por lo que permite un ingreso extra fuera de las otras estaciones.

Gracias a las características especiales del espárrago sanjuanino, el producto local recibió de Nación la Denominación de Origen. De ese modo, los espárragos cultivados en la provincia no sólo son consumidos por familias sanjuaninas, sino que llegan a verdulerías de otras zonas del país.